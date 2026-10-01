ByteTravel acelera su crecimiento y multiplica su rentabilidad en el primer semestre de 2026

Resultados de ByteTravel del primer semestre de 2026 - ByteTravel

(Información remitida por la empresa firmante)

El EBITDA ajustado del primer semestre supera ya el registrado en todo el ejercicio 2025

Madrid, 1 de octubre de 2026.- ByteTravel (BME Growth: BYTE) cerró el primer semestre de 2026 con unas ventas consolidadas de 14,77 millones de euros, un 93% más que en el mismo periodo de 2025. El crecimiento llega tras un ejercicio 2025 marcado por la inversión en tecnología, marketing y nuevas verticales.



El EBITDA ajustado alcanzó 1,81 millones de euros, frente a 0,43 millones un año antes, con un margen del 12%, el doble que en el primer semestre de 2025. El beneficio antes de impuestos se situó en 1,00 millón de euros, 3,7 veces el del mismo periodo del año anterior.



"Este semestre demuestra que la inversión de 2025 se está convirtiendo en rentabilidad operativa recurrente. Entramos en la segunda mitad del año con un modelo más diversificado, una mayor eficiencia comercial y la caja necesaria para seguir creciendo con recursos propios o acometer operaciones de compra de otras compañías", afirma Axel Serena, CEO de ByteTravel.



La compañía cerró el semestre con una posición de caja de 8,77 millones de euros, 4,26 millones más que al cierre de 2025, y sin deuda bancaria. El aumento se explica por la caja generada por las operaciones (2,02 millones de euros) y la ampliación de capital suscrita por el grupo francés Eiffel Investment Group.



En el plano corporativo, ByteTravel comenzó a cotizar el 3 de julio de 2026 en BME Growth bajo el ticker BYTE, convirtiéndose en la segunda compañía en completar el paso desde BME Scaleup, menos de dos años después de su debut bursátil en julio de 2024. La empresa reitera su objetivo de cerrar 2026 con unas ventas de alrededor de 29 millones de euros.



Sobre ByteTravel

ByteTravel es una empresa española de TravelTech fundada en 2021, que agrupa bajo un mismo ecosistema servicios auxiliares (ancillaries) para el viajero. Su portfolio incluye Visagov (tramitación de visados online), Roamic (conectividad eSIM), Globely (seguros de viaje) y SalasVIP.com (acceso a salas VIP en aeropuertos). Con sede central en Barcelona y oficinas en Madrid, Mieres y Miami cotiza en BME Growth con el símbolo BYTE.

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