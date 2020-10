Cada 3 segundos una niña es forzada a casarse y la pandemia del COVID19 podría aumentar esta cifra

Según VOW, una ONG norteamericana que busca erradicar el matrimonio infantil, cada año más de 12 millones de niñas son obligadas a casarse antes de cumplir la mayoría de edad. Unas cifras que pueden verse agravadas por la actual crisis sanitarias al empeorar la situación de las zonas más pobres y rurales. Estas niñas casadas antes de cumplir 18 años tienen menos probabilidades de seguir yendo a la escuela y más posibilidades de ser víctimas de violencia en el hogar o incluso de sufrir muertes por embarazo.

El próximo 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña y las ONG 's de todo el mundo lo conmemoran dando visibilidad a una causa que, aunque es conocida mundialmente, todavía no llega a calar de manera consciente en la sociedad.

The Knot Worldwide, grupo de Bodas.net y compañía líder mundial de las bodas, lleva años colaborando con VOW, una ONG norteamericana que busca erradicar el matrimonio infantil antes de 2030. En EE.UU. el matrimonio infantil todavía se da en algunos estados, en latinoamérica las cifras también son elevadas, pero los continentes en los que el matrimonio infantil tiene una mayor incidencia es en África y ciertos países asiáticos como India. Aunque parezca que a los españoles nos queda un poco lejos, la realidad es que en este país el matrimonio está permitido a partir de los 16 años para niñas emancipadas, lo que deja a niñas todavía en edad de estar estudiando desprotegidas para poder decidir por su propia voluntad.

En Bodas.net, cada año organizan su boda cerca de 170.000 parejas. Una cifra muy elevada de personas que deciden casarse por amor. Así debería ser siempre y nadie debería estar sometido a pasar por el altar en contra de su voluntad. Mucho menos una niña. Esta cifra de bodas se ha visto reducida este año en nuestro país debido a la crisis sanitaria, pero paradójicamente, la pandemia, puede hacer que crezca el número de matrimonios infantiles en otras partes del mundo, las más desfavorecidas.

Actualmente, las cifras hablan de que 12 millones de niñas son obligadas cada año a casarse en contra de su voluntad. Esto significa una niña cada 3 segundos. Las ONGs alertan de que esta es una de las prácticas que viola los derechos de las niñas con peores consecuencias. Estas niñas se ven expuestas a sufrir violencia, abuso y relaciones forzadas que a menudo les lleva a embarazos a tempranas edades que las puede llevar incluso a la muerte debido a que sus cuerpos aún no están preparados, además de una pérdida de oportunidades de futuro y causándoles graves problemas físicos, psicológicos y emocionales.

Ante esta situación, The Knot Worldwide y Bodas.net, como principales agentes del sector de las bodas, sienten que deben unirse a las ONG ‘s para dar visibilidad a esta problemática y ayudar a abolir esta violación de los derechos humanos. “En Bodas.net solo podemos entender las bodas por amor y con el consentimiento de los dos miembros de la pareja. El derecho a decidir es algo que todos los seres humanos tienen que tener, pero si además se trata de menores, la sociedad tiene que velar por su protección. Cada niña, independientemente del país en el que haya nacido, tiene que tener el derecho a decir ‘No, quiero” y decidir su futuro. Y cuando llegue el momento, si quiere casarse, que lo pueda hacer por amor y con quien ella decida” afirma contundente Nina Pérez, CEO de Bodas.net.

"Creemos que el día de tu boda debería ser uno de los días más felices de tu vida. Con quién te casas y cómo te casas es una elección personal, y damos poder a las parejas para que siempre creen sus bodas de una manera especial y personal para ellos", indica Dhanusha Sivajee, Directora de Marketing de The Knot Worldwide. "Cada año, millones de parejas se casan en todo el mundo, y la industria de las bodas les ayuda a celebrar este feliz acontecimiento. Pero cada año, también hay 12 millones de chicas que se casan contra su voluntad antes de cumplir los 18 años. Su experiencia es muy diferente. El matrimonio infantil no es una decisión que una chica pueda tomar. Deciden por ella y le quitan el derecho a elegir cuándo, con quién y cómo quiere casarse. El matrimonio infantil es un problema mundial. Como marca líder en planificación de bodas ante las parejas y los profesionales de las bodas, nuestro equipo en The Knot Worldwide pone a disposición la mayor plataforma para difundir la conciencia y hacer un cambio real en este importante problema global. Estamos emocionados por continuar nuestra asociación con VOW y apoyar su misión de terminar con el matrimonio infantil para el 2030.”

En todo el mundo hay muchas organizaciones preocupadas por esta situación con las que se puede colaborar. La mayoría basan sus proyectos en promover la educación de estas niñas haciendo que su formación se alargue. De esta manera se calcula que se reduce de manera importante la cifra de matrimonios infantiles. VOW, por ejemplo, es una ONG que opera a nivel mundial y a la que pueden hacerse aportaciones desde cualquier país, que cree que el cambio es posible y trabaja para que el matrimonio infantil esté erradicado para 2030. Son conscientes de que cuando las organizaciones trabajan con las niñas y sus comunidades, pueden retrasar la edad del matrimonio y ofrecerles nuevas alternativas. Y ahora, más que nunca que vivimos una situación de crisis importante, está en nuestras manos no olvidarnos de esas niñas que no tienen la misma oportunidad que nuestras niñas.

