Caja de Ahorros y Banco Nacional impulsan una nueva etapa para la vivienda en Panamá

(Información remitida por la empresa firmante)

Panamá, 30 de diciembre 2025.- Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, destacó el impacto social y económico del nuevo convenio estratégico firmado con el Banco Nacional de Panamá para ampliar el acceso a viviendas de interés preferencial y fortalecer el desarrollo sostenible del país

En un hecho considerado histórico para la banca estatal panameña, Caja de Ahorros y Banco Nacional de Panamá formalizaron un convenio estratégico de colaboración con el objetivo de unir esfuerzos y recursos en favor de las familias panameñas y la reactivación del sector vivienda.



La alianza busca dinamizar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a soluciones habitacionales, especialmente en el segmento de interés preferencial.



El acuerdo permitirá que ambas entidades financien hasta el 50 % del número total de viviendas que desarrollen las promotoras participantes, brindando mayor certeza al sector construcción y fortaleciendo la cadena de valor del desarrollo inmobiliario. Como resultado, se proyecta beneficiar a más de 2,600 familias panameñas, con desembolsos hipotecarios cercanos a B/.90 millones, generando un impacto directo en la creación de empleo, la inversión privada y el crecimiento económico.



Andrés Farugia: "Alianza estratégica con impacto social y económico"



Durante el acto de firma, Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, subrayó que la alianza representa un paso clave en el proceso de transformación institucional que atraviesa la entidad.



"Hoy, la banca estatal une fuerzas para escribir un nuevo capítulo en la historia del desarrollo económico y social de Panamá. Esta alianza con Banco Nacional trasciende lo financiero; tiene un propósito profundamente humano: mejorar la calidad de vida de todas las familias", señaló Andrés Farrugia.



Agregó que Caja de Ahorros avanza hacia un modelo más ágil, cercano y moderno, enfocado en comprender que cada crédito representa un proyecto de vida para los hogares panameños.



La entidad mantiene una posición relevante dentro del sistema financiero nacional. Al cierre de septiembre de 2025, Caja de Ahorros ocupa la segunda posición en el ranking hipotecario, con una cartera de B/.2,948 millones, de los cuales 65% corresponde a préstamos bajo ley preferencial y 35% a hipotecas fuera de ese régimen.



Solo en lo que va del año, el banco ha desembolsado más de 2,100 soluciones habitacionales por un monto superior a B/.150 millones, consolidándose como uno de los principales impulsores del acceso a la vivienda.



Por su parte, el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, destacó que el convenio fortalece el compromiso de ambas instituciones con el bienestar de la población.



"Creemos firmemente que el desarrollo de un país se construye cuando sus instituciones unen fuerzas por un propósito común: crear oportunidades reales para la gente", afirmó.



En conjunto, Caja de Ahorros y Banco Nacional de Panamá representan más del 30 % del mercado hipotecario nacional, reafirmando el liderazgo de la banca estatal como motor de inclusión, progreso y transformación social, y fortaleciendo la confianza ciudadana en instituciones orientadas al desarrollo sostenible del país.





Emisor: Caja de Ahorros

Nombre contacto: Departamento de Comunicaciones

Descripción contacto: Caja de Ahorros

Teléfono de contacto: 5075083584



