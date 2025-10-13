Caja de Ahorros impulsa el ahorro con el relanzamiento de su histórica campaña '¡No te lo gastes todo!'

(Información remitida por la empresa firmante)

Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, lidera la iniciativa que moderniza un mensaje que marcó generaciones e impulsa a los ciudadanos a fortalecer su hábito del ahorro con productos financieros adaptados a cada etapa de la vida

La Caja de Ahorros presentó la nueva versión de su recordada campaña '¡No te lo gastes todo!', una propuesta que revive uno de los mensajes más emblemáticos de la historia del banco y promueve nuevamente el valor del ahorro como herramienta para construir bienestar y futuro.



Inspirada en el icónico comercial de los años 70 y 80 —donde un billete se consumía en el fuego como símbolo del gasto innecesario—, la campaña recupera su esencia original y la proyecta hacia el presente con una versión musical y audiovisual completamente renovada. El clásico jingle, remasterizado por primera vez en 2016, regresa en 2025 con una fusión de géneros que combina nostalgia y modernidad.



La producción estuvo a cargo de Gaitán Bros Productions, con la participación de Ricardo y Alberto Gaitán, Alejandro Torres, Fernando Brown (Nando Boom) y el artista Zambo, junto con la colaboración de los colaboradores de Caja de Ahorros, reforzando el mensaje de unión que caracteriza a la institución.



"Con esta iniciativa buscamos reconectar un mensaje que marcó a generaciones, recordando que el ahorro sigue siendo clave para el desarrollo individual y colectivo. A pesar de que aún existe una brecha significativa en la cultura del ahorro, seguimos firmes con nuestro compromiso de impulsar a la población a cumplir sus sueños", destacó Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros.



Farrugia subrayó además que como banco del Estado, la entidad mantiene una responsabilidad permanente en promover la educación financiera y garantizar el acceso a productos que realmente transformen la vida de los panameños.



La campaña se difundirá durante los próximos meses en los principales medios del país, reforzando la misión de Caja de Ahorros de bancarizar con innovación, inclusión y rentabilidad, promoviendo la cultura del ahorro desde la infancia hasta la adultez.



Entre sus principales productos destacan la Cuenta Panamá para ti, la Cuenta de Ahorro Fácil Infantil, las Cuentas Doradas y Platinum y los Depósitos a Plazo Fijo, diseñados para ajustarse a las distintas etapas de la vida.



Durante 2025, la entidad ha superado las 13.000 nuevas cuentas digitales y ha capacitado a más de 6.200 panameños en educación financiera, reafirmando su rol como banco estatal comprometido con el desarrollo y la inclusión.



"Como banco estatal, tenemos la responsabilidad de fomentar la educación financiera y ofrecer soluciones que acompañen a cada panameño en el cumplimiento de sus metas", concluyó Andrés Farrugia.



