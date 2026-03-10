Caja de Ahorros supera B/.6,900 millones en activos y consolida su solidez financiera en 2025

Caja de Ahorros - Caja de Ahorros

(Información remitida por la empresa firmante)

Bajo la gestión de Andrés Farrugia, Caja de Ahorros cerró el ejercicio 2025 con resultados financieros robustos, alcanzando B/.6,911 millones en activos totales y reafirmando su posición como una de las instituciones más sólidas del sistema bancario panameño

Madrid, 10 de marzo de 2026.- Los estados financieros auditados reflejan una gestión prudente, sostenible y alineada con los estándares regulatorios, respaldada por una estrategia de crecimiento responsable y fortalecimiento patrimonial.



Al cierre del período, la entidad reportó una utilidad neta de B/.41.1 millones, consolidando su estabilidad en un entorno económico dinámico.



La cartera de préstamos ascendió a B/.4,943 millones, evidenciando el respaldo continuo a familias, emprendedores y sectores productivos estratégicos del país.



Por su parte, los depósitos totales superaron los B/.5,630 millones, indicador que refleja la confianza sostenida de los clientes en la institución estatal.



Liderazgo estratégico y visión de Andrés Farrugia

Bajo la dirección del gerente general, Andrés Farrugia, la entidad ha fortalecido su modelo de gestión enfocado en sostenibilidad financiera, eficiencia operativa y transformación digital.



"Los resultados obtenidos en 2025 confirman la solidez estructural de la institución y el compromiso permanente con el desarrollo económico del país. Hemos fortalecido nuestra posición patrimonial, optimizado nuestros indicadores financieros y ampliado el alcance de nuestros servicios, manteniendo un enfoque responsable y sostenible", afirmó Andrés Farrugia.



Entre los principales indicadores destacan:



• Índice de adecuación de capital de 14.41 %, superior a los requisitos regulatorios vigentes.



• Rentabilidad sobre activos (ROA) de 0.61 % y rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 10.41 %, reflejo de eficiencia en la gestión del capital.



• Más de 51 millones de transacciones digitales, resultado del proceso de modernización tecnológica y fortalecimiento de canales electrónicos.



Estos resultados confirman la consolidación de Caja de Ahorros como una institución con capacidad operativa, respaldo patrimonial y liderazgo en inclusión financiera, atendiendo a más de 650,000 clientes a nivel nacional.



Proyección hacia 2026

La institución indicó que su estrategia para 2026 continuará enfocada en fortalecer la solvencia, ampliar el acceso al crédito productivo y profundizar la digitalización de servicios, manteniendo una política de crecimiento sostenible y una administración prudente del riesgo.



El desempeño registrado en 2025 ratifica el papel de la banca estatal como motor de estabilidad y desarrollo económico en Panamá, en un entorno financiero que exige disciplina, innovación y responsabilidad institucional.

Contacto

Emisor: Caja de Ahorros

Nombre contacto: Departamento de Comunicaciones

Descripción contacto: Caja de Ahorros

Teléfono de contacto: +507 508-3584