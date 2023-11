La campaña Black Friday de PcComponentes vuelve a sorprender con sus descuentos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de noviembre de 2023.-

El e-commerce español PcComponentes pone en marcha la campaña de descuentos más esperada del año. Las ofertas de PcComponentes en Black Friday son la puerta de acceso a las mejores marcas de tecnología y a los dispositivos más punteros, con descuentos de hasta el 40 % y un servicio al cliente rápido y de confianza.

Las ofertas en tecnología se ponen de moda

La campaña Black Friday 2023 de PcComponentes arranca con fuerza. Bajo el lema Orange is the new Black, la tienda online lanza cientos de productos con descuento para acabar el año por todo lo alto. Es un momento estupendo para renovar el fondo de armario tecnológico a precios reducidos y con todas las garantías. De hecho, te garantizan precios mínimos en los últimos 30 días.

El "movimiento naranja" es una forma muy especial de celebrar el Black Friday 2023. Expertos en informática y en tecnología han hecho una selección de los productos más demandados y les han rebajado el precio para que todos los usuarios puedan mantenerse a la moda con lo último en gaming, televisores, portátiles, smartphones y mucho más.

¿Cuándo podrás disfrutar del Black Friday en PcComponentes?

Esta tienda online no solo ofrece unos descuentos sensacionales, sino que se adelanta a las fechas oficiales del Black Friday para que puedas disfrutar de estas ventajas antes de tiempo. Desde el 12 de noviembre a las 22:00 h hasta el 26 de noviembre a medianoche, encontrarás ofertas de hasta el 40 % en todo su catálogo de productos.

Las ofertas van cambiando, por lo que conviene estar pendiente de su web para no perderse ninguno de estos descuentos exclusivos. Y es que, además de las rebajas habituales del Black Friday, PcComponentes ha preparado una serie de "ofertas bomba" que solo están disponibles para los compradores más rápidos.

La web de PcComponentes lanzará cada día 8 superpromociones con precios imbatibles. Monitores de trabajo y de ocio, pequeños y grandes electrodomésticos, componentes para mejorar el rendimiento de tu ordenador y teléfonos de las principales marcas del mercado como Samsung, Apple o Xiaomi son solo algunos de los productos que podrían ponerse a la venta con precios superreducidos de un momento a otro. Es una gran oportunidad para equiparse con la mejor tecnología asegurándose el máximo ahorro en cada compra.

Envíos garantizados en plena temporada alta

PcComponentes apuesta por una experiencia de compras 5 estrellas. Para ello, cuenta con un servicio local de atención al cliente, con asistencia personalizada y sin esperas. No obstante, ha sido el Servicio Elegido de Atención al Cliente 2023. Las dudas quedan resueltas al momento para que puedas seguir comprando con total confianza.

El proceso de compra es fluido y seguro. Los envíos están garantizados en 24 h y son gratis a partir de los 50 euros. Tampoco hay por qué preocuparse por las devoluciones. Las compras realizadas en Black Friday tienen un período de devolución gratuita que se extiende hasta el 15 de enero de 2024 y que permite adelantar las compras navideñas con total flexibilidad.

