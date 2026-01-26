Campcruisers llega a España; búsqueda de anfitriones, campings y flotas de alquiler - Campcruisers GmbH

Barcelona, 26 de enero de 2026.-

La startup alemana ofrece acceso a 25.000 vehículos en todo el mundo (desde Perú hasta Kirguistán) y busca simultáneamente ampliar su red de anfitriones y empresas de alquiler en la Península.

Campcruisers GmbH, la startup de tecnología de viajes (Travel-Tech) de rápido crecimiento, anuncia hoy su entrada oficial en el mercado español. Con una tecnología de Inteligencia Artificial subvencionada por la Unión Europea, la empresa persigue un doble objetivo: ofrecer a los turistas españoles una nueva forma de explorar el mundo y, al mismo tiempo, invitar a propietarios de autocaravanas y terrenos en España a unirse a su ecosistema digital.

El mundo al alcance de los viajeros españoles

Para los amantes del camping en España, Campcruisers abre las puertas a una oferta global sin precedentes. La plataforma ya cuenta con una flota de 25.000 vehículos en destinos tanto clásicos como exóticos, incluyendo Omán, Kirguistán, Georgia o Perú. La visión es clara: los viajeros españoles ya no tendrán que visitar múltiples webs para organizar su aventura. Campcruisers aspira a ser la solución "todo en uno" que permita planificar viajes complejos con una sola transacción, adaptándose a las nuevas demandas del turista moderno que busca autenticidad lejos de los paquetes turísticos estándar.

Tecnología IA para experiencias a medida

El corazón de la innovación es una App en desarrollo, respaldada por el programa "BrandenburgInnovativ" de la UE y el Banco de Inversiones de Brandeburgo. "Vemos en España un potencial enorme, no solo por su belleza paisajística como destino, sino porque los viajeros españoles buscan cada vez más experiencias auténticas y personalizadas en sus vacaciones", explica Daniel Bosch, fundador y CEO de Campcruisers.

La Inteligencia Artificial de la plataforma resolverá dilemas complejos de viaje. Por ejemplo: una familia de Madrid que quiera recorrer la costa hasta Cádiz con su perro, combinando intereses dispares como la arquitectura para los padres y parques de atracciones para los hijos. La IA planificará la ruta, seleccionará el vehículo adecuado y reservará las actividades y pernoctaciones en un solo paso.

Llamamiento a anfitriones y empresas españolas

Para completar esta experiencia de "inmersión cultural" dentro de España, Campcruisers necesita socios locales que ofrezcan algo más que un simple aparcamiento.

Philipp André Marschall, socio y apoderado, detalla: "Nuestros clientes no quieren simplemente aparcar, quieren sumergirse en la cultura del lugar, ya sea en un viñedo, con un productor de aceite de oliva o lejos del turismo de masas. Para ello, buscamos ahora socios locales fuertes en España".

La empresa hace un llamamiento activo a:

Particulares y agricultores: Que dispongan de terrenos o espacios en fincas, viñedos o granjas para ofrecer pernoctaciones únicas (Agroturismo).

Empresas de alquiler y Campings: Que quieran atraer a este perfil de viajero internacional y nacional de alto valor.

Solidez y crecimiento

Fundada en mayo de 2024 y con sede en Falkensee (Alemania), Campcruisers cuenta con el respaldo de Business Angels de Berlín-Brandeburgo y financiación pública europea obtenida en diciembre de 2025. Desde hace dos meses, operan con una representación para España y Latinoamérica desde Barcelona.

Cómo unirse o viajar Tanto los viajeros interesados en alquilar vehículos en todo el mundo, como los propietarios españoles que deseen unirse a la plataforma, pueden encontrar más información en el portal web.

Sobre Campcruisers

Campcruisers GmbH es una plataforma Travel-Tech que combina el alquiler de vehículos recreativos con la planificación inteligente de rutas y experiencias auténticas a nivel global.

Contacto para prensa, socios y viajeros en España:

Sra. Alba Sánchez

Email: comercial@campcruisers.com

Web: www.campcruisers.com/es

Contacto corporativo:

Campcruisers GmbH

Berliner Str. 21B

D-14612 Falkensee

Alemania

