Camping 4.0 Campstar, la nueva plataforma multiservicio dedicada a vacaciones al aire libre

Publicado 26/06/2019 9:59:54 CET

Hamburg, News Aktuell, 26.05.2019

Campstar es la nueva plataforma multiservicio dedicada al alojamiento al aire libre, alquiler de ACs y accesorios para camping. La plataforma permite a entusiastas del camping planificar y reservar unas vacaciones perfectas.

Esta plataforma ofrece extensas opciones de cámpings, brindando al usuario la posibilidad de realizar reservas en más de 20,000 propiedades en 45 países. La información de contacto y el tipo de unidades están disponibles en los perfiles de los cámpings. También se incluirán opciones en América del Norte y Australia. Adicionalmente, están ampliando su portafolio de cámpings que aceptan reservas directas.

Próximamente, en agosto, se podrán alquilar ACs y se añadirá un Marketplace para accesorios de campings. Convirtiendo a campstar en el único portal multiservicio especializado en las vacaciones al aire libre combinando todos los servicios necesarios para organizar y reservar el viaje perfecto.

Campstar está dirigido al creciente número de campistas apasionados de todo el mundo. Solo en América del Norte y Europa, se pueden encontrar más de 100 millones de campistas regulares y es una tendencia en auge, especialmente entre los Millennials. El mercado campista en Europa creció rápidamente entre 2013 y 2018, algunos países registraron un crecimiento de 3 dígitos. Según Carsten Greiner, CEO de campstar, este nivel de reservas sólo puede mantenerse si los usuarios tienen la facilidad de organizar y reservar sus vacaciones online.

Campstar, responde a la digitalización, ofreciendo una solución integral que reúne a campings, alquileres de AC, proveedores de artículos para camping y apasionados de las vacaciones al aire libre.

Fundada en 2018 por expertos en viajes online y respaldado Check 24 ventures, campstar.com está actualmente disponible en 7 idiomas.

- Picture is available at AP Images ( http://www.apimages.com ) -

Contacto:

campstar Worldwide Camping GmbH

Stadtdeich 5, D-20097 Hamburgo

Teléfono: +49 40 22859442

E-mail: press@campstar.com

Página web: https://www.campstar.com/