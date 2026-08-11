La FDA autoriza Drakarian de Capenergy Medical para la reducción de grasa abdominal en Estados Unidos - CAPENERGY MEDICAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Sant Joan Despí (Barcelona), 11 de agosto de 2026. - La innovación tecnológica continúa ampliando las opciones disponibles para abordar algunos de los principales retos relacionados con la salud metabólica. En este contexto, la reducción de grasa abdominal ha adquirido una relevancia creciente debido a la relación existente entre este tipo de grasa y diversos factores de riesgo cardiometabólico. La incorporación de nuevas tecnologías médicas y la obtención de autorizaciones regulatorias internacionales representan un paso importante para facilitar el acceso a soluciones desarrolladas bajo elevados estándares de evaluación. Capenergy Medical, compañía española especializada en tecnología médica de radiofrecuencia con sede en Sant Joan Despí (Barcelona), ha anunciado que su dispositivo Drakarian ha obtenido la autorización 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para la reducción de grasa abdominal. La autorización, concedida en julio de 2026, permite a la empresa comercializar esta tecnología en el mercado estadounidense.

Una tecnología no invasiva para la reducción de grasa abdominal

La grasa visceral se acumula alrededor de los órganos abdominales y está reconocida como uno de los principales factores de riesgo cardiometabólico, al asociarse con una mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y otras alteraciones metabólicas.

Drakarian ha sido desarrollado por Capenergy Medical como un dispositivo de radiofrecuencia capacitiva-resistiva monopolar destinado a la reducción de grasa abdominal. El equipo incorpora la tecnología propia de la compañía junto con el sistema AICAP (Artificial Intelligence Capenergy), que realiza un control de impedancia en tiempo real para adaptar de forma autónoma la energía suministrada durante el tratamiento.

La autorización 510(k) de la FDA supone el respaldo regulatorio necesario para la comercialización del dispositivo en Estados Unidos y constituye un nuevo paso en el desarrollo internacional de esta tecnología médica.

Un impulso para la expansión internacional de Capenergy Medical

La obtención de esta autorización refuerza la estrategia de crecimiento internacional de Capenergy Medical, que considera el mercado estadounidense como uno de sus principales objetivos de expansión. Con este hito, Drakarian pasa a formar parte del catálogo de soluciones de la compañía disponibles para profesionales de la salud y la estética en Estados Unidos.

Como explica Pilar Sánchez, CEO de Capenergy Medical, "la autorización de la FDA para Drakarian confirma la seguridad y eficacia de nuestra tecnología de radiofrecuencia capacitiva-resistiva frente a la grasa abdominal, uno de los principales factores de riesgo cardiometabólico y uno de los mayores retos de la salud metabólica actual". "Este hito no es solo un paso decisivo en la estrategia de expansión internacional de Capenergy, sino también el respaldo regulatorio más exigente del mundo para poner Drakarian al servicio de profesionales y pacientes en Estados Unidos", añade.

Fundada en 1984, Capenergy Medical está especializada en el diseño y fabricación de equipos de radiofrecuencia capacitiva-resistiva monopolar para aplicaciones médicas y estéticas. Su tecnología patentada AICAP permite controlar la impedancia en tiempo real y adaptar automáticamente la energía aplicada durante el tratamiento. Con la autorización de la FDA para Drakarian, la compañía continúa reforzando su presencia internacional y su apuesta por el desarrollo de soluciones tecnológicas dirigidas a la reducción de grasa abdominal.

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