Carosso Abogados subraya los criterios legales en casos de sepsis con diagnóstico tardío - Carosso Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de julio.- Los procedimientos por presunta negligencia médica relacionados con un diagnóstico tardío de sepsis exigen un análisis individualizado desde la perspectiva del Derecho sanitario. En España, la sepsis causa cada año miles de fallecimientos. Las cifras recientes sitúan su impacto en torno a 17.000 muertes anuales, e incluso algunas estimaciones hablan de entre 15.000 y 20.000. Detrás de esos datos hay pacientes, familias y, en ocasiones, historias que podrían haberse desarrollado de otra manera si la asistencia sanitaria hubiera permitido una actuación más temprana.

No toda sepsis implica una negligencia médica. Sin embargo, existen supuestos en los que un retraso diagnóstico, una demora injustificada en la asistencia, un alta hospitalaria prematura o una deficiente gestión clínica pueden constituir indicios de una posible mala praxis. Desde Carosso Abogados explican que cada caso debe analizarse de forma individual, ya que un resultado adverso no implica por sí solo responsabilidad sanitaria, sino que resulta necesario determinar si la actuación asistencial se ajustó a la lex artis y si existe una relación causal con el daño producido.

¿Cuándo puede existir una negligencia médica por sepsis?

En los procedimientos por presunta negligencia médica relacionados con la sepsis, uno de los aspectos más relevantes consiste en analizar si la asistencia sanitaria se desarrolló con la diligencia exigible y conforme a la lex artis. Muchos hospitales cuentan con protocolos específicos de actuación, conocidos habitualmente como Código Sepsis, cuyo cumplimiento puede resultar determinante para valorar si la respuesta asistencial fue la adecuada ante las circunstancias concretas del caso.

Asimismo, distintas resoluciones judiciales han puesto de manifiesto la importancia de la actuación diligente en este tipo de procesos y la necesidad de analizar cada supuesto atendiendo a la evolución clínica del paciente, la actuación de los profesionales sanitarios y la documentación incorporada a la historia clínica.

Desde el punto de vista jurídico, puede haber indicios de negligencia médica cuando se producen situaciones como las siguientes:

-No valorar adecuadamente los signos clínicos que requerían ampliar el estudio diagnóstico o modificar la actuación asistencial.

-Retrasar injustificadamente la realización de pruebas diagnósticas o la valoración por los especialistas correspondientes.

-Demorar injustificadamente la adopción de las actuaciones asistenciales que resultaban exigibles según la evolución clínica del paciente.

-Dar el alta al paciente pese a existir circunstancias clínicas que aconsejaban mantener la observación o continuar la asistencia hospitalaria.

-No adoptar las actuaciones asistenciales necesarias para controlar el origen del proceso infeccioso cuando la situación clínica así lo requería.

-No adoptar las medidas asistenciales exigibles ante una infección asociada a la asistencia sanitaria o al postoperatorio.

-No realizar un seguimiento clínico acorde con la evolución del paciente y las circunstancias del caso.

Cuando estas actuaciones se apartan de la lex artis y existe una relación causal con el daño finalmente producido, pueden fundamentar una reclamación por responsabilidad sanitaria. En los supuestos más graves, las consecuencias pueden traducirse en secuelas permanentes o fallecimientos, cuya valoración exige siempre un análisis conjunto desde el punto de vista médico y jurídico.

El problema no siempre es la sepsis, sino la falta de reacción del equipo médico

Uno de los aspectos más importantes en estos casos es analizar si el equipo médico actuó conforme a la lex artis, es decir, si hizo lo que era razonable y exigible según las circunstancias del caso, las pruebas disponibles y la evolución del paciente.

En muchos procedimientos por sepsis, la clave está en reconstruir cronológicamente toda la asistencia sanitaria para valorar las decisiones adoptadas, los tiempos de respuesta, la aplicación de los protocolos asistenciales y si existieron oportunidades de actuación que, de acuerdo con la lex artis, pudieron influir en la evolución del paciente.

Esa reconstrucción solo puede hacerse revisando el historial clínico completo y contando con peritos médicos especializados.

Desde el despacho explican que la valoración jurídica de estos procedimientos no se centra únicamente en el resultado final, sino en comprobar si cada decisión asistencial fue adoptada conforme a los estándares de diligencia exigibles y si una actuación diferente habría podido modificar la evolución del paciente.

En el despacho han firmado acuerdos previos al proceso judicial en casos de negligencia médica derivados de una deficiente asistencia sanitaria.

Qué pueden hacer los familiares o pacientes afectados

Cuando una persona fallece o queda con secuelas graves tras una sepsis, es habitual que la familia se pregunte si la asistencia sanitaria fue la adecuada, si se actuó con la diligencia exigible o si existieron decisiones asistenciales que pudieron influir en la evolución del caso.

El primer paso es solicitar y conservar toda la documentación médica: informes de urgencias, ingreso, UCI, quirófano, analíticas, cultivos, pruebas de imagen, evolución de enfermería, consentimientos informados y cualquier informe posterior.

Con esa documentación, un despacho especializado puede estudiar si existen elementos para reclamar. No todos los casos son viables, porque para que prospere una reclamación debe acreditarse no solo el error médico, sino también el daño y la relación causal entre ambos.

Plazos para reclamar por una sepsis mal diagnosticada o mal tratada

En este tipo de asuntos es importante actuar con rapidez, según subrayan desde Carosso Abogados. En muchas reclamaciones por negligencia médica el plazo puede ser de un año, aunque el cómputo depende de factores como el tipo de centro sanitario, la fecha de estabilización de las secuelas o el fallecimiento del paciente.

Por ello, ante una sospecha de negligencia médica relacionada con una sepsis, conviene consultar cuanto antes con abogados especializados. Dejar pasar el tiempo puede dificultar la obtención de pruebas y comprometer la viabilidad de la reclamación.

Carosso Abogados: especialistas en negligencias médicas por sepsis

Carosso Abogados es un despacho especializado en negligencias médicas, con experiencia en procedimientos relacionados con procesos sépticos, infecciones hospitalarias, ictus, retrasos diagnósticos y daños graves derivados de una atención sanitaria inadecuada.

En los últimos años, el despacho ha intervenido en diversos asuntos vinculados a sepsis y procesos infecciosos graves. En varios de ellos se han alcanzado acuerdos indemnizatorios tras la interposición de la demanda, evitando la celebración del juicio. Otros procedimientos continúan su tramitación judicial hasta obtener una resolución definitiva.

El método de trabajo parte siempre del estudio del historial clínico completo. A partir de esa documentación, el caso se analiza junto con peritos médicos especializados para valorar si existe viabilidad jurídica y médica, determinar si la actuación sanitaria se ajustó a la lex artis y comprobar si concurren los requisitos necesarios para ejercer una reclamación. Desde el estudio destacan que este análisis previo permite ofrecer a los afectados una valoración objetiva y fundamentada antes de iniciar cualquier actuación judicial.

El informe inicial de viabilidad no tiene coste para el afectado. Además, el despacho trabaja habitualmente a éxito, percibiendo sus honorarios como un porcentaje de la indemnización obtenida. De esta forma, la falta de recursos económicos no impide que una familia pueda estudiar si tiene derecho a reclamar.

Reclamar ayuda a visibilizar el problema y mejorar el sistema sanitario español

Las negligencias médicas relacionadas con la sepsis no solo afectan a un paciente. También impactan en familias enteras, que muchas veces quedan con la sensación de que nadie les ha explicado realmente qué ocurrió.

Reclamar no devuelve la salud ni repara por completo una pérdida, pero puede servir para esclarecer lo ocurrido, exigir las responsabilidades que correspondan cuando exista una actuación contraria a la lex artis y obtener, en su caso, la indemnización prevista por el ordenamiento jurídico. Desde Carosso Abogados consideran que, además de proteger los derechos de los afectados, el análisis de estos procedimientos también contribuye a reforzar las buenas prácticas asistenciales y a favorecer una mayor seguridad jurídica para los pacientes.

Contacto

Emisor: Carosso Abogados

Contacto: Carosso Abogados

Número de contacto: +34608621390