Caso de Éxito; La lucha por una indemnización justa en un accidente de moto

Madrid, 08 de abril de 2025.-

Cuando un accidente de tráfico cambia drásticamente la vida de una persona, no solo se enfrenta a un proceso de recuperación física y emocional, sino también a la compleja tramitación de una indemnización justa. Este es el caso de B.G.H., un motorista que sufrió un grave accidente debido a la imprudencia de otro conductor. Gracias a un meticuloso trabajo de investigación legal y la intervención de los expertos en reclamaciones por grandes lesiones de Calculatuindemnizacion.es, se logró una indemnización muy superior a la inicialmente propuesta.

El accidente de moto y las consecuencias

El accidente ocurrió cuando una conductora no respetó una señal de Ceda el Paso, impactando contra B.G.H., que circulaba en moto por el lateral izquierdo. Como consecuencia del siniestro, el lesionado sufrió una fractura diafisaria de tibia y peroné izquierdos, lo que le obligó a dejar de trabajar debido a la incapacidad derivada de sus lesiones.

B.G.H. recuerda el impacto que el accidente tuvo en su vida: "En un segundo, todo cambió. No solo fue el dolor y la recuperación, sino la incertidumbre de no saber si recibiría una indemnización justa por todo lo que me había pasado".

El proceso de reclamación del accidente

Desde el inicio, se estableció una estrategia que combinó un seguimiento exhaustivo de las lesiones y una recopilación rigurosa de documentos médicos y periciales. Se aportaron informes diagnósticos y un peritaje de parte que reflejaba el verdadero impacto de las secuelas en la calidad de vida del lesionado.

En primera instancia, la aseguradora ofrecía una indemnización de 20.000 euros, una cifra que claramente no correspondía con la gravedad de las lesiones. Uno de los principales argumentos de la compañía para justificar la oferta era que no se había acreditado suficientemente la pérdida de calidad de vida ni la repercusión de las secuelas en el ámbito laboral del afectado.

Estrategia legal y negociación de indemnización

Desde el inicio, el equipo legal presentó una reclamación bien fundamentada, respaldada por informes médicos y periciales que acreditaban la magnitud del daño sufrido. En un primer momento, la aseguradora respondió con una oferta insuficiente, lo que llevó a reforzar la argumentación con informes adicionales que evidenciaban el impacto real de las lesiones en la vida del afectado.

Tras varias negociaciones y la insistencia en una indemnización acorde con el daño sufrido por parte del equipo legal de Calculatuindemnizacion.es, la aseguradora terminó por aceptar un acuerdo de 94.151,25 euros, un aumento de 70.000 euros respecto a la oferta inicial.

El valor de la especialización legal en grandes lesionados

Este caso refleja la importancia de contar con un equipo jurídico especializado en grandes lesionados. Sin el informe pericial y sin una estrategia de negociación bien estructurada, el lesionado habría recibido una compensación muy inferior a la justa.

Reflexiones del equipo legal de calculatuindemnizacion.es

El equipo legal que llevó el caso destaca la resistencia inicial de las aseguradoras a reconocer la magnitud de los daños sufridos por las víctimas: "Las compañías siempre intentan reducir las indemnizaciones, incluso en casos evidentes de lesiones graves". También resalta la importancia de contar con documentación sólida y con un equipo capaz de traducir los informes médicos en conceptos jurídicos aplicables.

Anna Hernández, abogada especializada en accidentes de tráfico responsable del caso señala: ""Nuestro trabajo no solo consiste en reclamar una cifra económica, sino en garantizar que la víctima reciba lo que realmente necesita para recuperar su calidad de vida. Cada caso es un compromiso con la persona que ha sufrido, con su bienestar y con su tranquilidad tras un momento tan difícil".

Además, añade: "Es un reto profesional y una responsabilidad ética. Valoramos económicamente lesiones y secuelas causadas por la negligencia de otros, y acompañamos a las víctimas en todo el proceso para que no se sientan solas".

Consejos para las víctimas de accidentes de tráfico

Desde el equipo legal, se recomienda a las víctimas que prioricen su recuperación y dejen en manos de especialistas la gestión de su reclamación: "Principalmente que tengan paciencia con la recuperación, que la salud es su propio bienestar y es lo más importante. De todo el tema burocrático y legal, les recomiendo que contraten a un abogado especialista en accidentes de tráfico que los acompañará en todo este camino tan tedioso en muchas ocasiones".

Conclusión

El caso de B.G.H. demuestra que una estrategia legal bien planteada, respaldada por pruebas contundentes y un equipo experto, en este caso el de Calculatuindemnizacion.es, puede marcar la diferencia en la obtención de una indemnización justa. La labor de los abogados especializados en grandes lesionados no solo impacta en los resultados económicos, sino en la vida de las personas que, tras un accidente, necesitan apoyo para seguir adelante.

