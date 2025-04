Catenon arranca 2025 con fuerte crecimiento y consolida a TalentHackers como su gran apuesta Tech

(Información remitida por la empresa firmante)

En un entorno global de desaceleración para la industria del reclutamiento, la empresa española cotizada Catenon ha iniciado 2025 con resultados que la posicionan como una de las compañías con mejor desempeño del sector a nivel europeo

Madrid, 22 de abril de 2025.- Durante el primer trimestre del año, el Grupo Catenon ha registrado un incremento del 30% en ventas contratadas y un crecimiento del 194% en EBITDA respecto al mismo periodo de 2024 a lo que une una situación financiera sólida y sostenible.



Estos resultados consolidan la eficacia de su modelo operativo digital, su orientación a la eficiencia en la captación de talento global y su apuesta por la tecnología en los procesos de selección.



Contrapunto al contexto del sector

Estos datos de Catenon contrastan con los avances de resultados del primer trimestre publicados por otras compañías europeas cotizadas, en las que sus ingresos se recortan entre un -11% y un -24% en este primer trimestre.



Frente a este panorama, Catenon no solo crece, sino que multiplica su rentabilidad a triple dígito, liderando una transformación del modelo tradicional de selección con foco en la tecnología y la especialización.



TalentHackers: la gran apuesta de futuro

Uno de los grandes impulsores del rendimiento de Catenon ha sido TalentHackers, su filial especializada en selección de talento tecnológico. En el primer trimestre de 2025, esta unidad ha experimentado un crecimiento del 156% en ventas contratada, un 112% en cifra de negocio y un 230% de EBITDA frente al primer trimestre del 2024.



TalentHackers está revolucionando el mercado con un enfoque basado en inteligencia de datos, algoritmos de distribución nodal y modelos de referenciación profesional remunerada. Se trata de una solución disruptiva pensada para entornos donde la oferta de empleo supera con creces la disponibilidad de talento tecnológico.



Con este modelo, Catenon no solo está anticipándose a las nuevas dinámicas del mercado laboral —remoto, híbrido, global y profesionales por cuenta propia—, sino que construye plataformas escalables con modelos de inteligencia, tecnología Nodal, Web3, Data y GenAI para atraer el talento deficitario en cualquier parte del mundo.



Un plan estratégico que se consolida

Los resultados del primer trimestre confirman la ejecución firme del Plan Director que apostaba por un crecimiento sostenible basado en innovación tecnológica, especialización y eficiencia operativa. La compañía demuestra no solo su capacidad de adaptación a las turbulencias del sector, sino su liderazgo en innovación y rentabilidad.



"Catenon está reemprendiendo su camino para escalar modelos disruptivos dentro de nuestra industria de forma rentable cuando los modelos tradicionales se contraen. Con TalentHackers damos además respuesta a los desafíos estructurales del mercado del talento tecnológico. Creo que estamos solo en los inicios de una nueva etapa de crecimiento", afirma Miguel Ángel Navarro, CEO del Grupo.



