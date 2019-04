Cecubo Group, de nuevo finalista en los AMEC Awards por su innovación en consultoría de comunicación

Publicado 23/04/2019 11:16:15 CET

Los AMEC Awards son los premios más prestigiosos a nivel global en el sector de la medición de la comunicación y las relaciones públicas

La empresa Cecubo Group ha sido nominada en dos categorías entre los finalistas de los AMEC Awards 2019 por su proyecto de métricas y evaluación de la comunicación para Coca-Cola European Partners. Estos premios, concedidos por la Asociación Internacional para la Medición y Evaluación de la Comunicación (AMEC), reconocen los mejores proyectos de investigación e innovación en la medición, análisis y asesoramiento en materia de comunicación.

Las nominaciones, que se encuentran dentro de las categorías “Best measurement of consumer communications” y “Best use of integrated communication measurement/research”, reconocen el trabajo y resultados del proyecto para Coca-Cola European Partners “Integrating advanced metrics and sociological data for a better communication”.

De la colaboración entre Cecubo Group y Coca-Cola European Partners ha resultado un sistema avanzado de métricas que incluye el desarrollo de indicadores especializados en las prioridades del cliente, así como el seguimiento en tiempo real de la evolución del impacto de su comunicación.

Además, se introdujo la variable de la agenda pública para orientar la comunicación a las tendencias y preocupaciones de la sociedad a la que está destinada, en sus particularidades y su carácter cada vez más cambiante. En el año 2018 Cecubo Group ya fue distinguida con el primer premio por su proyecto “Métricas para la reputación mediática: KPI´s de medios para mejorar el posicionamiento de marca” para Cetelem – BNP Paribas.

Carlos Correa y Boris Gayoso, socios de la empresa, comparten el reconocimiento con todo el departamento de Comunicación de Coca-Cola European Partners, en especial con Rosa Yagüe, directora de Comunicación de Coca-Cola European Partners, y Ana Lirón, “por su exigencia y confianza en nosotros, permitiéndonos cada día alcanzar los objetivos más ambiciosos”.

Desde Cecubo, “agradecemos a AMEC y al jurado el considerar nuestras ideas y nuestro trabajo entre los finalistas de un premio que reúne, entre organizadores y participantes, a las empresas y personas más reconocidas del sector”. La consultora es uno de los patrocinadores de CIBECOM 2019, la II edición de la Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica, que se celebrará en Madrid en el mes de mayo.

La empresa elogia además la labor de divulgación y educación que la asociación, al poner en valor y dar difusión a la creciente necesidad de la medición y la investigación para el buen desempeño de la comunicación. Los ganadores serán anunciados en la gala AMEC que para esta edición 2019 se celebrará en Praga el 23 de mayo.

