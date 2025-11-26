Chabaneix Abogados logra el archivo de su representada en un importante caso relacionado con hidrocarburos

Luis Chabaneix y Carlos Bautista - Chabaneix Abogados

Con más de 20 años de trayectoria, Chabaneix Abogados Penalistas está especializado en derecho penal, derecho penal económico, extradiciones y cooperación judicial internacional

El despacho Chabaneix Abogados Penalistas, dirigido por Luis Chabaneix, ha obtenido el sobreseimiento y archivo de la causa respecto de su representada en el 'Caso Hidrocarburos', una investigación vinculada a dicho sector que ha dado lugar a diversas diligencias en juzgados y tribunales de toda España.



El procedimiento examinaba presuntas irregularidades relacionadas con operaciones de compraventa de hidrocarburos en depósito fiscal y un supuesto fraude de IVA. Según la investigación inicial de la Guardia Civil, determinadas sociedades habrían llevado a cabo operativas dentro del régimen suspensivo del impuesto simulando ventas ulteriores que generaban cuotas no ingresadas ante la Hacienda Pública. Tras el análisis de la documentación aportada, de la operativa imputada y de las diligencias practicadas, el órgano judicial acordó el archivo de las actuaciones, al no apreciarse indicios que justificasen la continuidad del procedimiento respecto de la entidad representada. El sobreseimiento implica la finalización del procedimiento penal para dicha sociedad, al no acreditarse participación en la mecánica investigada ni beneficio derivado de las operaciones objeto de análisis.



El 'Caso Hidrocarburos' forma parte de investigaciones amplias en dicho sector. En este tipo de causas, la complejidad de la cadena de suministro y de los regímenes fiscales aplicables ha dado lugar a la apertura de diligencias que, una vez estudiadas en profundidad, han llevado a la desvinculación de diversas sociedades ajenas a las irregularidades atribuidas. Este resultado se suma a otros pronunciamientos favorables obtenidos por Chabaneix Abogados Penalistas en procedimientos de alta complejidad.



En fechas recientes, el despacho ha asumido también la defensa del exministro José Luis Ábalos en otro procedimiento penal relevante, consolidando su intervención en asuntos de especial trascendencia en el panorama jurídico español. La firma cuenta con un equipo especializado en derecho penal económico, delitos contra la Administración Pública y delitos societarios, con presencia consolidada ante la Audiencia Nacional. Hace algo más de un año se incorporó al despacho Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional, doctor en Derecho y profesor universitario, reforzando el área de derecho penal económico y aportando su experiencia en causas de especial relevancia.



El resultado obtenido refleja la importancia del análisis técnico, la valoración individualizada de cada entidad y el estudio riguroso de la documentación en investigaciones de gran amplitud.

