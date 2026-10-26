Chervon nombra a Parker Wesley Clary director de Ventas de Campo para la División Sur

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(Información remitida por la empresa firmante)

Parker Wesley Clary se incorpora a Chervon como director de Ventas de Campo para la División Sur, con efecto a partir del 26 de octubre de 2026, y reportará directamente a Thomas Kentouris, vicepresidente de Ventas de Campo

Estados Unidos, 26 de octubre de 2026.- Clary asume la responsabilidad de la División Sur del equipo de Ventas de Campo de Chervon. Se encargará de desarrollar una organización sólida y de crear programas destacados de comercialización y promoción en los establecimientos comerciales.



Hasta hace poco, Parker ocupaba el cargo de director de Cuentas Clave en TTI/Milwaukee Pro Tools, donde era responsable del sector de mantenimiento del transporte.



Su destacada trayectoria profesional también incluye diversos puestos de responsabilidad creciente en la cobertura de establecimientos comerciales y la dirección de ventas de campo.



"Las excepcionales habilidades de Parker en ventas y dirección comercial nos ayudarán a alcanzar nuestros ambiciosos objetivos de crecimiento", afirmó Thomas Kentouris. "Es un profesional con un gran potencial y un futuro prometedor en Chervon".



"La oportunidad de formar parte de la inspiradora cultura de alto rendimiento de Chervon fue lo que más me atrajo", afirmó Parker. "Me siento afortunado de formar parte ahora del destacado equipo directivo de Chervon".



Clary es licenciado en Comunicación por la Appalachian State University. Se graduó magna cum laude con una nota media de 3,84 sobre 4.



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Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).



Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye las marcas EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.



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