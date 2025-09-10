CHiQ refuerza su compromiso con el deporte con su apoyo a la Copa del Mundo de Saltos de Esquí de la FIS

(Información remitida por la empresa firmante)

En la IFA 2025 de Berlín, CHiQ anunció una colaboración de tres años con la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS), convirtiéndose en el socio oficial de datos de la Copa del Mundo de Saltos de Esquí de la FIS. También renovó su colaboración con el campeón olímpico Andreas Wellinger, lo que supone un gran paso adelante en el compromiso global de CHiQ con los deportes de nieve.

Berlín, 10 de septiembre de 2025.- A la ceremonia de firma asistieron el Sr. Marco Yang, vicepresidente y director general de Sichuan Changhong Electric Co., Ltd. junto a la Sra. Helen Zhang, subdirectora general de Sichuan Changhong Electric Co., Ltd., el Sr. el Sr. James Wu, director general del Centro de Promoción Internacional de Marcas de Changhong, el Sr. Christian Salomon, director comercial de la FIS, y el campeón mundial de salto de esquí Andreas Wellinger.



Fundada en 1924, la FIS es líder mundial en la gestión de deportes de invierno, representa a más de 100 países miembros e impulsa el crecimiento y la popularidad de los deportes de invierno en todo el mundo a través de competiciones de primer nivel y estándares internacionales.



La Copa del Mundo de Saltos de Esquí es conocida por su gran exigencia física y su popularidad a nivel mundial. Como socio exclusivo de televisiones y pantallas, CHiQ mejorará la experiencia digital del evento ofreciendo imágenes inmersivas y de alta definición a los aficionados de todo el mundo.



Christian Salomon elogió la colaboración, destacando la dedicación de CHiQ a la innovación tecnológica y su prestigio como marca mundial, que encaja perfectamente con la misión de la FIS. Señaló que esta alianza contribuirá a impulsar el deporte, abriendo nuevas posibilidades en la convergencia entre el atletismo de invierno y la tecnología inteligente.



En un gesto simbólico de respeto mutuo, Salomon entregó al Sr. Yang un trofeo de la colaboración de la FIS, mientras que Yang le obsequió con un regalo conmemorativo con temática de pandas, en consonancia con la identidad de marca de CHiQ.



Como embajador de la marca CHiQ, Andreas Wellinger interactuó con los asistentes, repartiendo regalos y declaró: CHiQ y yo coincidimos plenamente en nuestra apuesta por la innovación y el progreso. Estoy encantado de continuar esta colaboración, combinando los deportes de invierno y la tecnología inteligente para un público más amplio.



Como marca líder de electrodomésticos inteligentes en China, CHiQ ha establecido una fuerte presencia en Europa, Australia, el Sudeste Asiático, Oriente Medio y América Latina. En los últimos años, CHiQ ha apostado por el marketing deportivo global para reforzar su filosofía Smart with Style (inteligente con estilo), asociándose con atletas y eventos de talla mundial para mostrar la sofisticación y la fuerza de la innovación china en la escena internacional.







