El ciberseguro prevé crecer a tasas del 18% anual en los próximos años

Evolución del mercado del Ciberseguro en Europa en los próximos años. - XEORIS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de agosto de 2026.

Xeoris se ha situado, en poco tiempo, como referente en el mercado español del ciberseguro, un ramo en plena expansión que despierta cada vez más interés entre corredores y partners tecnológicos. Ya son más de 700 corredores y 200 partners tecnológicos los que cuentan en su portfolio con el producto y la forma de trabajar de Xeoris, una fórmula que está cambiando el modo de entender el ciberseguro en España.

El ciberseguro sigue siendo un mercado con un enorme recorrido de crecimiento: en España, el volumen de primas del ramo ciber aumentó un 12% en el último año, hasta los 190 millones de euros. Y la tendencia es aún más marcada a escala europea, donde la media de las consultoras especializadas sitúa el crecimiento anual previsto del ciberseguro en torno al 17-18% hasta 2034. Esa combinación de oportunidad y producto diferencial atrae a corredores de todos los tamaños. Para quienes aún no habían entrado en empresas y autónomos, es una vía de acceso sencilla, ya que muchos clientes todavía no cuentan con esta cobertura. Para quienes ya trabajaban el riesgo empresarial, supone crecer en su propia cartera con un producto muy demandado.

Juanma Criado, CEO de Xeoris, explica así el momento que atraviesa la compañía: "Estamos muy satisfechos con el crecimiento que estamos disfrutando. Nuestro crecimiento se basa en unos cimientos principales: trabajar de la mano del corredor, la agilidad y la ayuda en sus reuniones con los clientes, en ocasiones de alto contenido tecnológico. Todo ello ofreciéndoles los mejores productos y herramientas, para que la ciberseguridad sea una materia más dentro de los portfolios aseguradores."

Para que el ciberseguro termine de consolidarse como un ramo maduro, el sector coincide en que hace falta equilibrio entre tecnología y cercanía: herramientas ágiles para evaluar y gestionar el riesgo, combinadas con el acompañamiento humano que exige un producto todavía poco conocido por el cliente final. Ese equilibrio es el que sitúa al modelo de Xeoris como referencia: tecnología propia para simplificar la gestión del riesgo y, detrás de ella, siempre una persona ayudando al corredor, nunca un buzón genérico o un área despersonalizada. Una fórmula que, además, se retroalimenta cada día de lo que la propia distribución aporta