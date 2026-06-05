Las Ciencias Abogados, reconocida como Best Law Firm Spain 2027 en el ranking internacional Best Lawyers - Las Ciencias Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma valenciana obtiene la clasificación “Tier 1” en el ranking metropolitano y consolida su posición como despacho de referencia en el mercado jurídico español.

Valencia, 05 de junio de 2026. —La firma valenciana, Las Ciencias Abogados, ha sido distinguida en la edición 2027 de Best Law Firms – Spain, uno de los directorios internacionales de mayor prestigio en el sector jurídico, elaborado por la publicación estadounidense Best Lawyers.

La inclusión de Las Ciencias Abogados en este selecto ranking supone un importante reconocimiento a la trayectoria, calidad técnica y excelencia profesional desarrollada por el despacho y su equipo durante los últimos años, consolidando así su posición como una de las firmas de referencia dentro del panorama jurídico español.

En esta segunda edición de Best Law Firms – Spain, la guía ha distinguido a 1.015 despachos de abogados en todo el país, tras un exhaustivo proceso de evaluación basado en más de 5.000 consultas a profesionales de la abogacía, más de 2.000 valoraciones de clientes y centenares de entrevistas con responsables de firmas y áreas de práctica.

Dentro de este proceso de análisis, Las Ciencias Abogados ha obtenido la clasificación “Tier 1” en el Metropolitan Ranking, una distinción reservada a aquellos despachos que destacan por la calidad de sus servicios jurídicos, el reconocimiento de sus clientes y la valoración positiva de sus propios compañeros de profesión.

Este reconocimiento se fundamenta en la evaluación realizada sobre las firmas que operan en el mercado legal español, valorando especialmente la excelencia en la praxis jurídica, la especialización técnica y la capacidad de ofrecer soluciones eficaces a los asuntos de mayor complejidad.

Para Salvador Pérez Alonso, abogado titular y fundador de Las Ciencias Abogados, esta distinción constituye “un reconocimiento al trabajo colectivo desarrollado por todo el equipo durante años, basado en el rigor jurídico, la dedicación a nuestros clientes y la búsqueda permanente de la excelencia profesional”.

El despacho ha experimentado una sólida evolución en los últimos años, participando en procedimientos de especial relevancia y consolidando una práctica jurídica altamente especializada en distintas áreas del Derecho, tanto en el ámbito público como privado.

La clasificación obtenida en Best Law Firms 2027 viene además a reforzar el reconocimiento recibido por la firma en ediciones anteriores de Best Lawyers, confirmando la confianza que el sector jurídico deposita en el trabajo desarrollado por Las Ciencias Abogados y la reputación alcanzada por sus profesionales.

Desde la firma han querido agradecer expresamente a Best Lawyers, a los clientes, compañeros de profesión y colaboradores que han contribuido con sus valoraciones a la obtención de esta distinción.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de este reconocimiento, que interpretamos como un estímulo para seguir trabajando con la misma independencia, compromiso y excelencia que han guiado nuestra trayectoria desde nuestros inicios”, ha señalado Salvador Pérez.

“Nuestra aspiración siempre ha sido estar a la altura de los desafíos más exigentes, aportando soluciones innovadoras y técnicamente impecables. Este reconocimiento nos anima a seguir en esa línea”, concluye Pérez.

Con una combinación de juventud, experiencia y excelencia técnica, Las Ciencias Abogados continúa afianzando su posición como una de las firmas valencianas con mayor proyección, comprometida con un ejercicio del derecho basado en la honestidad, la especialización y la excelencia profesional.

Con esta nueva distinción internacional, Las Ciencias Abogados reafirma su compromiso con la prestación de servicios jurídicos de máxima calidad y continúa consolidándose como una firma de referencia dentro de la Abogacía Española.



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