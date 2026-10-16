El cierre de Depilife abre interrogantes sobre las responsabilidades de las centrales de la franquicia - Andrea García

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de octubre de 2026.-

El cierre de centros de estética franquiciados plantea dudas sobre las responsabilidades legales de las centrales

Los cierres de establecimientos en el sector de la estética plantean interrogantes sobre las obligaciones de las centrales de franquicias y la protección jurídica de los franquiciados. Andrea García, abogada especializada en franquicias, analiza los aspectos legales que deben tenerse en cuenta cuando una red empresarial atraviesa dificultades.

El sector de la estética ha encontrado en el modelo de franquicia una fórmula para desarrollar redes de establecimientos bajo una misma marca, combinando la gestión independiente de cada negocio con el respaldo de una estructura empresarial común. Sin embargo, cuando se producen cierres o interrupciones de actividad, pueden surgir conflictos relacionados con los compromisos contractuales, la continuidad de los servicios y las responsabilidades de las distintas partes.

Estas situaciones afectan potencialmente a franquiciados, clientes y trabajadores, y ponen de manifiesto la importancia de conocer el alcance de las obligaciones asumidas por las centrales. La existencia de una marca compartida no implica necesariamente una responsabilidad jurídica conjunta, por lo que cada situación requiere un análisis específico.

Las obligaciones de una central de franquicias ante una crisis empresarial

Andrea García, abogada especializada en franquicias, sitúa el análisis jurídico en las obligaciones contractuales que vinculan a franquiciadores y franquiciados. Aunque cada establecimiento puede desarrollar su actividad como negocio jurídicamente independiente, su funcionamiento suele estar relacionado con los servicios, recursos y sistemas proporcionados por la central.

En este modelo empresarial, los acuerdos pueden contemplar asistencia técnica, apoyo comercial, transmisión de conocimientos y utilización de una marca común. El Real Decreto 201/2010 recoge la asistencia continuada entre los elementos característicos de la franquicia, aunque su alcance concreto depende de las condiciones pactadas y de las circunstancias particulares de cada relación contractual.

Cuando una red atraviesa dificultades económicas u operativas, la interrupción de determinados servicios o comunicaciones puede generar incertidumbre entre los franquiciados. No obstante, estas circunstancias no implican automáticamente una responsabilidad jurídica de la central. Para determinar la existencia de posibles incumplimientos resulta necesario examinar los contratos, las obligaciones asumidas y los hechos que hayan motivado la situación.

Quién asume las responsabilidades ante el cierre de un centro de estética

El cierre de un establecimiento franquiciado puede generar diferentes tipos de obligaciones, especialmente cuando existen tratamientos pendientes, contratos de servicios en vigor o relaciones laborales que deben resolverse.

Desde el punto de vista jurídico, resulta fundamental distinguir entre las responsabilidades del titular del establecimiento y las que eventualmente puedan corresponder a la central franquiciadora. La utilización de una misma identidad comercial no significa necesariamente que todos los centros pertenezcan a una única sociedad ni que compartan las mismas obligaciones frente a terceros.

Para valorar posibles reclamaciones, es necesario identificar qué entidad contrató los servicios, quién figura como empleador de los trabajadores y cuáles son los compromisos establecidos entre franquiciador y franquiciado. Esta diferenciación permite analizar cada situación conforme a su realidad contractual y empresarial.

La especialización jurídica en franquicias adquiere particular relevancia en escenarios de incertidumbre, donde la dependencia operativa de una marca puede tener consecuencias para negocios que mantienen su independencia legal.

La evolución del sector de la estética y la expansión de sus redes comerciales refuerzan la necesidad de establecer relaciones contractuales claras y mecanismos de actuación ante posibles crisis. El análisis preventivo de las obligaciones de cada parte constituye un elemento esencial para aportar seguridad jurídica y reducir los conflictos derivados de la interrupción de la actividad empresarial.

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