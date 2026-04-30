La cifra de negocios del Grupo FCC se incrementa un 10 % en el primer trimestre del año

Edificio Corporativo de FCC en Madrid - FCC

(Información remitida por la empresa firmante)

El Ebitda avanza hasta los 345,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 6,5 %. El resultado neto se sitúa en 65,8 millones de euros, un 11,9 % más que el mismo periodo del año anterior

Madrid, 30 de abril de 2026.- En el primer trimestre de 2026, los ingresos del Grupo FCC alcanzaron los 2.398,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 10 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se explica por el buen desempeño de las áreas de negocio, especialmente en el Área de Construcción, reforzado por la contribución de las adquisiciones realizadas en 2025 en el área de Medio Ambiente, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.



El resultado bruto de explotación (Ebitda) ha alcanzado, en los tres primeros meses del año, un crecimiento del 6,5 % hasta alcanzar los 345,5 millones de euros. El margen operativo bruto del Grupo ha sido de 14,4 %, con una moderación respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la mayor contribución del Área de Construcción, la división con márgenes de actividad más bajos que las de las áreas utilities del Grupo.



FCC obtuvo un resultado neto atribuido del 11,9 % hasta 65,8 millones de euros, explicado por la buena contribución de todas las áreas de negocio. La evolución del tipo de cambio del euro frente a diversas monedas contribuyó positivamente a este resultado generando un impacto favorable en el epígrafe de Otros resultados financieros de 28,2 millones de euros.



El patrimonio neto experimentó crecimiento del 2,7 %, hasta 4.871,5 millones de euros, crecimiento motivado por el aumento del resultado del Grupo en este trimestre.



La cartera de ingresos del Grupo FCC se ubicó en el primer trimestre en 54.176,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 5 % respecto al cierre del mismo periodo del año anterior. Este crecimiento estuvo liderado por el Área de negocio del ciclo integral del Agua.



Hitos



Medio Ambiente

En el ámbito de España, destacan diversas renovaciones y adjudicaciones en recogida de residuos:



• El Ayuntamiento de Barcelona ha renovado con FCC Medio Ambiente el servicio de limpieza y conservación de su red de alcantarillado por un valor de 121 millones de euros para los próximos ocho años, con una posible prórroga de dos más. Con esta renovación se reafirma la confianza depositada en FCC Medio Ambiente desde 1911. También, en Cataluña (Figueres) se obtuvo el contrato de recogida y transporte de residuos municipales, que supone una cartera de 35,2 millones de euros para los próximos 8 años y atenderá a un total de 50.000 habitantes. Asimismo, el Ayuntamiento de Parla (Madrid) adjudicó nuevamente la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, y gestión de puntos limpios a la UTE conformada por FCC Medio Ambiente. El contrato supone una cartera atribuible de 75,8 millones de euros para los próximos 11 años e incluye una inversión de 10 millones de euros.



• En EE. UU., FCC Environmental Services, filial de FCCenviro y una de las mayores empresas de gestión integral y reciclaje de residuos de Estados Unidos, renovó el contrato de recogida de residuos domésticos y reciclaje del Área de Servicio 4 del condado de Palm Beach, que se adjudicó por primera vez en 2019. El nuevo contrato entrará en vigor en octubre de 2026 con una cartera asociada de 130 millones de dólares para los próximos siete años.



• En tratamiento de residuos destaca en febrero pasado la adjudicación del centro de recuperación y reciclaje del Puerto de Santamaría (Cádiz), por 14 años y una cartera asociada de 62,7 millones de euros.



Agua



• FCC Aqualia ha reafirmado su liderazgo internacional tras recibir un reconocimiento en el Partners Forum de la National Water Company (NWC) en Arabia Saudí. Este encuentro de alto nivel, que congrega a los principales protagonistas del sector hídrico en el país, sirve como plataforma para destacar las contribuciones más significativas orientadas a la eficiencia y transformación del ciclo del agua en el país.



• La distinción, en la categoría de mejor MOMC (Management, Operation and Maintenance Contract) subraya la solidez técnica, la capacidad operativa y la fiabilidad que FCC Aqualia ha demostrado en el desarrollo de sus proyectos en el territorio, con la implantación de modelos de gestión sostenibles y tecnologías de vanguardia alineados con la transformación del mercado saudí, reforzando su posición como uno de los actores que acompañan la ambiciosa agenda hídrica nacional.



• En el primer trimestre se han obtenido diversas prórrogas y renovaciones en España, en donde se mantiene una tasa de éxito en este ámbito superior al 90 %, por importe agregado de más de 60 millones de euros, entre las que destaca la ampliación por 24,2 millones de euros del contrato en Santa Marta de Tormes (Salamanca) y la prórroga del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado, depuración y obras anejas del municipio de Sant Joan de Labritja (Islas Baleares), por 17,5 millones de euros.



Construcción



• En febrero pasado, el consorcio liderado por FCC Construcción fue adjudicatario de un contrato de más de 735 millones de euros para construir la tercera pista del aeropuerto internacional de Riad (Arabia Saudí) junto con las infraestructuras auxiliares asociadas. El proyecto tiene una duración de ejecución estimada de 3,5 años y aporta una cartera atribuible de más de 400 millones de euros.



• En el ámbito de obra civil en España destacan la adjudicación del Arco Norte de Murcia, el contrato de mejora de un tramo de la A-4, con un importe combinado de 125 millones de euros y la participación en el consorcio ganador del contrato de 135,8 millones de euros para la construcción de 11,8 kilómetros de trazado de doble vía en Cataluña (tramo Cambrils - estación Adif de Vila-seca), con once paradas, dos de ellas intercambiadores.



• Por su singularidad destaca el consorcio en el que participa FCC Construcción, que obtuvo en marzo un contrato de 174 millones de euros para realizar el diseño y la construcción del IFMIF-DONES, un acelerador de partículas que se levantará en Escúzar (Granada) para experimentar con la energía de fusión y avanzar hacia un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada, como la que producen las estrellas.



Concesiones



• En este primer trimestre la demanda superó los 12 millones de viajeros en el total de las concesiones urbanas de las ciudades de Murcia, Parla (Madrid) y Zaragoza.



• En las concesiones viarias el tráfico ha mantenido incrementos entre el 1 % en Ibisan y el 7,6 % en Auconsa.



• Los trabajos en la concesión del Itinerario 8 de carreteras de Aragón progresan, con un grado de avance del 60 % al término del periodo

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