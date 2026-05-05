El CITT Semiconductores celebra su Summit 2026 impulsando Madrid como referente europeo en semiconductores

Jorge Iniesta, subdirector general Industria CAM - CITT Semiconductores – Fundación madri+d

(Información remitida por la empresa firmante)

El Clúster de Innovación Tecnología y Talento en Semiconductores celebra su primer Summit trimestral de 2026 para impulsar la competitividad industrial, la colaboración y el talento en la Comunidad de Madrid

La jornada, celebrada en las Oficinas Centrales de Rohde & Schwarz Spain, abordó el nuevo Plan Industrial de la Comunidad de Madrid, la consolidación del CITT como asociación y las oportunidades estratégicas del sector en Europa.



Administración, industria, universidad, centros de Investigación e inversión coincidieron en la necesidad de fortalecer un ecosistema madrileño de semiconductores competitivo, conectado con Europa y alineado con una estrategia común de desarrollo tecnológico e industrial.

Madrid, 5 de mayo de 2026.- El Clúster de Innovación Tecnología y Talento en Semiconductores (CITT) celebró a finales de abril su Summit 2026, una jornada de trabajo que reunió a representantes institucionales, empresas líderes, universidad, centros de investigación, expertos e inversores para avanzar en la hoja de ruta del ecosistema madrileño de semiconductores y reforzar su papel estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico de la región. El encuentro tuvo lugar en las oficinas centrales de Rohde & Schwarz Spain, una de las compañías miembro del Clúster y referente internacional en instrumentación electrónica, seguridad y defensa.



El Summit tuvo además un significado especialmente relevante para el CITT, que culmina su evolución institucional como asociación ya constituida, consolidando una estructura propia de gobernanza y representación del sector. Esta nueva etapa refuerza su capacidad para actuar como interlocutor estratégico entre industria, universidad, centros de investigación y administraciones públicas.



Desde el Clúster se quiso trasladar un especial agradecimiento a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y a la Fundación para el Conocimiento madri+d, impulsores fundamentales de la puesta en marcha del CITT desde su origen. De forma particular, se reconoció la participación de Marina Villegas, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica, encargada de realizar la apertura institucional de la jornada, subrayando el respaldo de la Administración regional al fortalecimiento del ecosistema de semiconductores madrileño.



Asimismo, el Clúster agradeció la presencia de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, representada por Jorge Iñesta, subdirector general de Industria, cuya intervención permitió enmarcar el Summit dentro del nuevo Plan Industrial de la Comunidad de Madrid y reforzar la importancia estratégica de la microelectrónica y los semiconductores dentro de las prioridades industriales de la región.



Durante su intervención, Iniesta destacó el papel tractor de la industria como generadora de empleo estable, inversión y competitividad. También puso en valor la ejecución completa del Plan Industrial 2020–2025 y avanzó los objetivos del nuevo plan estratégico, centrado en impulsar la competitividad global, la creación de empleo de calidad, la descarbonización del tejido productivo y la atracción de inversión industrial.



Sectores como la microelectrónica, la defensa, la inteligencia artificial, los centros de datos y la biotecnología serán prioritarios en esta nueva etapa. "El papel del clúster de semiconductores resulta absolutamente esencial", afirmó, defendiendo la necesidad de una colaboración estructurada entre administración y empresas para construir en la Comunidad de Madrid un ecosistema de semiconductores vibrante, abierto y competitivo.



Plan de actuaciones 2026

La presentación del plan de actuaciones 2026 del CITT permitió reforzar esta visión estratégica, articulada en torno a varias líneas de actuación presentadas por el codirector del clúster, Jorge Lang, junto a su director Daniel Granados:



• potenciar la relación universidad-investigación-empresa;



• promover proyectos de colaboración apoyados en fondos europeos;



• fortalecer la colaboración con las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid.



En este marco, la participación virtual de Cesc Guim, CEO de Openchip, aportó una visión especialmente alineada con el primer eje estratégico, al poner en valor la necesidad de reforzar la conexión entre investigación avanzada, desarrollo tecnológico y transferencia efectiva hacia la industria, consolidando la colaboración universidad-empresa como palanca de competitividad.



Por su parte, Alfonso González de León, de Vinces Consulting, centró su intervención en las perspectivas europeas en materia de soberanía digital y autonomía estratégica, reforzando la importancia del segundo eje: impulsar proyectos colaborativos capaces de aprovechar los instrumentos de financiación europea y posicionar a Madrid dentro de las grandes iniciativas continentales en semiconductores.



La anterior intervención institucional de Jorge Iniesta se integró así de forma natural en el tercer eje estratégico, orientado a fortalecer la colaboración con las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid y asegurar que el desarrollo del ecosistema semiconductor forme parte de una política industrial transversal y sostenida.



Durante la jornada, Rohde & Schwarz, como empresa anfitriona, presentó su actividad y su apuesta por España como mercado estratégico.



"Es un auténtico placer acoger a los miembros del Clúster", señaló Saldaña, destacando la capacidad de la compañía para generar valor añadido local y consolidar capacidades tecnológicas propias en España.



La agenda incluyó también la intervención de Gonzalo León, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid y vicepresidente de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, que abordó la relación entre semiconductores, geopolítica, seguridad y defensa desde una perspectiva estratégica para Europa y para España. En su ponencia, León puso en relación los ámbitos de intervención política con el grado de autosuficiencia tecnológica para ilustrar los tres niveles de soberanía tecnológica.



La jornada se completó con la ponencia virtual de Gerard de Bourbon, de Nordic Science Investments, sobre un nuevo fondo de venture capital especializado en deep tech, y con una visita a las instalaciones de Rohde & Schwarz.



El Summit 2026 reafirma así la vocación del Clúster CITT como espacio de coordinación entre industria, administración, conocimiento e inversión para consolidar a Madrid como referente europeo en semiconductores, un sector clave para la autonomía estratégica, la transformación digital y la competitividad industrial del futuro.

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