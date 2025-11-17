Clar adquirirá Lendo Group a Vend

(Información remitida por la empresa firmante)

Clar Global AB ha anunciado la firma de un acuerdo para adquirir Lendo Group a Vend Marketplaces ASA

Barcelona, 17 de noviembre de 2025.-

Lendo Group es uno de los principales mercados digitales de préstamos en la región nórdica, reconocido por sus plataformas de comparación de créditos personales Lendo (en Suecia, Noruega y Dinamarca), el servicio de finanzas personales Compricer (Suecia) y Mybanker (Dinamarca).



Con esta adquisición, Clar refuerza su posición como líder internacional en tecnología financiera (fintech) dentro del sector de la intermediación crediticia y amplía su presencia en los mercados nórdicos con marcas consolidadas y de gran prestigio.



Actualmente, Clar opera una plataforma que conecta a millones de consumidores con cientos de bancos e instituciones financieras en once mercados distribuidos en cuatro continentes. Con la incorporación de Lendo Group a la familia Clar, la compañía amplía su alcance geográfico y su base de usuarios.



"Esta adquisición representa un paso clave para Clar. Estamos uniendo nuestras operaciones globales con las sólidas marcas locales de Lendo Group en los países nórdicos, lo que nos proporciona un alcance único y genera un mayor valor tanto para nuestros usuarios como para nuestros socios", ha señalado Per Granstrand, director general (CEO) de Clar.



Por su parte, Yogi Thadhani, Country Manager de Clar Spain (Prestalo, Finteca, Finzmo y Solcredito), comentó:

"Desde España vemos esta adquisición como un catalizador de cambio positivo en el mercado financiero nacional. La integración de Lendo Group en Clar refuerza el ecosistema fintech español al impulsar la transparencia, la innovación y la competencia en la comparación de productos financieros. Este movimiento mejora el acceso a soluciones de crédito más inteligentes y personalizadas para los clientes en España, al mismo tiempo que genera nuevas oportunidades de crecimiento para nuestros socios y contribuye a un entorno financiero más dinámico y digital en el país".



Lendo Group continuará operando bajo sus marcas actuales como parte de Clar. La compañía tiene previsto aprovechar su experiencia internacional para fortalecer aún más los servicios de Lendo Group, manteniendo su profundo conocimiento de los mercados locales y su sólida reputación.



El acuerdo está alineado con la estrategia de Clar de crecer mediante adquisiciones estratégicas y ofrecer una solución integral de comparación de préstamos a nivel global.



Se espera que la transacción se cierre durante el primer trimestre de 2026, sujeta a las correspondientes aprobaciones regulatorias. Una vez completada, Clar contará con 11 marcas globales, reforzando su posición como una de las empresas tecnológicas más sólidas del mundo en el ámbito de la intermediación crediticia.



Clar es un broker digital global especializado en conectar bancos con consumidores en todo el mundo, digitalizando el mercado global de crédito al consumo. Clar fue fundado en 2016 y actualmente está presente en 11 mercados en cuatro continentes. La empresa se enfoca estratégicamente en la expansión global y en escalar su plataforma como broker. La plataforma de Clar ya ha conectado a más de 50 millones de consumidores e integrado ofertas de más de 300 instituciones financieras. En España opera con las marcas Solcredito (www.solcredito.es), Prestalo (www.prestalo.com), Finteca (www.finteca.es) y Finzmo (www.finzmo.es).



