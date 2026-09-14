Clauteck refuerza su servicio de cerrajería urgente en Barcelona con atención 24 horas los 365 días del año - Clauteck

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 14 de septiembre de 2026. - En cerrajería urgente, la disponibilidad no es un complemento del servicio: forma parte de su propia naturaleza. Las incidencias que impiden acceder a una vivienda o mantener operativo un negocio no quedan restringidas al horario comercial y obligan a mantener capacidad de respuesta durante toda la jornada.

Sobre esta premisa, Clauteck refuerza su servicio de cerrajeros 24 horas en Barcelona, activo los 365 días del año. La compañía articula esta atención mediante un equipo técnico que se desplaza por la ciudad para intervenir en aperturas, cerraduras, persianas y otros problemas de acceso que requieren una actuación rápida.

La disponibilidad permanente como parte del servicio de urgencia

Mantener un servicio activo durante toda la jornada permite que la respuesta no quede condicionada por la hora a la que aparece una incidencia. Clauteck trabaja en los distintos barrios de Barcelona con técnicos especializados en cerrajería y establece un tiempo estimado de llegada de 15 minutos.

Entre sus intervenciones destaca la apertura de puertas sin rotura, una de las especialidades desarrolladas por la compañía durante su trayectoria. El servicio comienza con la valoración del problema y contempla la elaboración de un presupuesto previo al desplazamiento, de modo que el coste de la actuación quede definido antes de iniciar el trabajo.

“Una urgencia no cambia por producirse a una hora u otra. Mantener el servicio operativo durante todo el día permite responder cuando surge el problema, pero la rapidez debe ir acompañada de una valoración previa y de una intervención cuidada, especialmente cuando se trata del acceso a una vivienda o de la continuidad de un negocio”, explican desde Clauteck.

Una operativa 24 horas que se extiende a los negocios

La actividad de los cerrajeros 24 horas en Barcelona también alcanza al ámbito comercial. Clauteck realiza aperturas y reparaciones de persianas para negocios cuando una avería impide acceder al establecimiento, además de intervenir sobre lamas, ejes, motores y mecanismos de apertura y cierre. Su trabajo comprende asimismo la instalación y automatización de estos sistemas.

A esta vertiente se suman la reparación y sustitución de cerraduras, la instalación de bombines de seguridad y antibumping, las cerraduras inteligentes, la domótica y las puertas de seguridad. La compañía también desarrolla trabajos de cerrajería para comunidades de vecinos y establecimientos comerciales.

Tras más de 15 años de actividad en el sector, Clauteck mantiene la atención urgente como una de las bases de su trabajo en Barcelona. La continuidad durante las 24 horas y los 365 días del año responde a una realidad inherente a la cerrajería: los problemas de acceso no siguen horarios. Mantener capacidad de intervención más allá de la jornada comercial permite que esa respuesta permanezca disponible cuando realmente surge la incidencia.

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