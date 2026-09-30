Clean Air Metals presenta sus estados financieros intermedios del semestre finalizado el 31 de julio de 2026

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(Información remitida por la empresa firmante)

Clean Air Metals cerró el periodo con activos totales de 35,5 millones de dólares y continuó avanzando en el proyecto de minerales críticos Thunder Bay North, mientras ultima la operación propuesta anunciada en julio

Madrid, 30 de septiembre de 2026.- Clean Air Metals Inc. ("Clean Air Metals" o la "Compañía") (TSXV:AIR)(FRA:CKU)(OTC PINK:CLRMF) anuncia que ha presentado sus estados financieros intermedios consolidados no auditados y el análisis y comentarios de la dirección correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 31 de julio de 2026, disponibles para su consulta en www.sedarplus.ca.



Aspectos financieros destacados



• Activos totales a 31 de julio de 2026 de 35.465.204 dólares.



• Efectivo total a 31 de julio de 2026 de 422.500 dólares.



• Déficit de capital circulante a 31 de julio de 2026 de 3.188.114 dólares.



• Patrimonio de los accionistas a 31 de julio de 2026 de 31.803.864 dólares.



Durante el periodo de seis meses finalizado el 31 de julio de 2026, la Compañía incurrió en costes de 164.309 dólares por actividades de exploración en el proyecto Thunder Bay North. Durante el segundo trimestre fiscal, la Compañía se centró en ultimar la fusión propuesta, al tiempo que continuó las conversaciones sobre los permisos de Exploración Avanzada y la reevaluación de trabajos geofísicos anteriores para identificar las áreas prioritarias para perforaciones y trabajos geofísicos en la extensión en profundidad de Escape tras la operación. La Compañía también recibió durante el segundo trimestre una subvención de 57.000 dólares como parte del Critical Minerals Innovation Fund para respaldar la evaluación metalúrgica del procesamiento mediante molienda por encargo.



Resumen financiero

Los detalles completos de los informes financieros y los resultados operativos correspondientes al periodo de seis meses finalizado el 31 de julio de 2026 se describen en los estados financieros intermedios consolidados no auditados de la Compañía, junto con sus notas adjuntas y el correspondiente Análisis y Comentarios de la Dirección, disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.



La Compañía se encuentra ultimando la documentación para los accionistas en relación con la operación propuesta detallada en la nota de prensa del 31 de julio de 2026 y comunicará la fecha de la junta anual y extraordinaria de accionistas una vez que dicha documentación esté finalizada.



Acerca de Clean Air Metals

Clean Air Metals es una compañía de desarrollo y exploración que está avanzando en su proyecto insignia de Minerales Críticos Thunder Bay North ("TBN"), del que posee el 100 % y que se encuentra a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario. El proyecto TBN, accesible por carretera y situado junto a infraestructuras existentes, alberga dos (2) depósitos —los depósitos Current y Escape— separados por tan solo 2,5 km. En conjunto, los depósitos albergan un recurso mineral indicado de 14,9 Mt con leyes de 2,66 g/t (Pt+Pd), 0,40 % de Cu y 0,24 % de Ni (Informe Técnico PEA NI 43-101, Thunder Bay North Project, Ontario, Canada, SLR Consulting Canada Ltd., 21 de noviembre de 2025), con un importante potencial de expansión en profundidad.



El proyecto TBN, uno de los escasos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la minería y se beneficia de relaciones de larga duración con las Primeras Naciones locales. Con su experimentado equipo técnico, Clean Air Metals está comprometida con el crecimiento de los recursos del proyecto TBN y con la creación de valor a largo plazo para los accionistas.



Compromiso social

Clean Air Metals Inc. reconoce que el Proyecto de Minerales Críticos Thunder Bay North se encuentra dentro del área comprendida por el Tratado Robinson-Superior de 1850 e incluye los territorios de Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek y Kiashke Zaaging Anishinaabek. Clean Air Metals también reconoce las contribuciones de la Métis Nation of Ontario, Region 2 y de la Red Sky Métis Independent Nation a la rica historia de la región.



La Compañía agradece la oportunidad de trabajar en estos territorios y mantiene su compromiso con el reconocimiento y el respeto hacia quienes han vivido, transitado y se han reunido en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Clean Air Metals está comprometida con la protección del patrimonio indígena y continúa comprometida con la creación, el fomento y el impulso de una relación respetuosa con los pueblos de las Primeras Naciones, métis e inuit, basada en los principios de confianza mutua, respeto, reciprocidad y colaboración, en un espíritu de reconciliación.



Visitar www.cleanairmetals.ca para obtener más información.



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Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de servicios de regulación (Regulation Services Provider, según se define este término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la suficiencia o exactitud de esta nota de prensa.



Nota de cautela

La información contenida en el presente documento incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de la legislación aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas se refieren a información basada en supuestos de la dirección, previsiones de resultados futuros y estimaciones de importes que aún no pueden determinarse. Cualquier declaración que exprese predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, supuestos o acontecimientos o resultados futuros no constituye una declaración de hechos históricos y puede considerarse una "declaración prospectiva".

Contacto

Nombre contacto: Mia Boiridy

Descripción contacto: Directora de Comunicación y Relaciones con Inversores en Clean Air Metals

Teléfono de contacto: 250-575-3305