Cleverals, el comparador que ayuda a las empresas a acertar al escoger la solución que necesitan

Más de 46.000 empresas han podido conocer los precios reales de implementación de soluciones en pymes y grandes multinacionales, con un enfoque neutral y personalizado

Madrid, 23 de abril de 2025.- Cleverals ha iniciado su posicionamiento en Italia, Portugal y Latinoamérica tras consolidarse como una referencia en el análisis y recomendación de software empresarial. La empresa, fundada con capital 100 % propio y con sede en Barcelona, apuesta por un modelo de asesoramiento neutral, que prioriza la personalización y la objetividad.



Cleverals, a diferencia de otros comparadores, se centra en entender el contexto de cada empresa y en identificar qué herramientas pueden integrarse mejor con sus procesos, estructura y objetivos.



Este enfoque, que ya ha ayudado a miles de compañías en España, cobra especial sentido en mercados donde la digitalización avanza, y donde Cleverals se presenta como un aliado que no vende tecnología, sino decisiones más seguras.



Evitar el riesgo de implementar un software inadecuado

No son pocas las empresas que descubren demasiado tarde que la solución tecnológica que han implementado no encaja con su realidad. Detrás de cada mala elección suele haber una pérdida tangible: recursos malgastados, tiempo que no se recupera y procesos que se vuelven más lentos en lugar de ágiles. Consciente de esto, Cleverals ha desarrollado una metodología propia que busca reducir el margen de error desde el inicio.



La mayoría de comparadores operan con listados y comparativas genéricas. Cleverals pone por delante lo que debería ser obvio: la necesidad real de cada empresa. Tanto es así que ponen a disposición del usuario una asesoría gratuita para ajustar la propuesta sin compromiso de compra.



Cada año, el equipo de expertos de Cleverals analiza más de 500 herramientas, especializándose en soluciones clave para cualquier empresa, como: ERP, CRM, software de contabilidad… Cruzando datos técnicos con las necesidades operativas de cada cliente.



"El objetivo no consiste en decirle a alguien qué debe comprar, sino en ayudarle a ver con claridad qué necesita", explica Benjamín Segura, CEO de Cleverals. "Nos ven como un comparador, pero el papel de Cleverals se parece más al de un socio: alguien que entiende el contexto y acompaña sin presionar".



Presencia internacional

Después de consolidarse como una referencia en asesoramiento tecnológico en España, han sido precisamente esas compañías —o sus referencias directas— las que han abierto la puerta a nuevos mercados de Europa y Latinoamérica.



Pero lo distintivo de Cleverals no es solo su crecimiento, sino cómo lo gestiona. La compañía mantiene su inversión 100 % propia, lo que le permite operar con autonomía total en cada recomendación que realiza. En un sector donde las recomendaciones suelen estar condicionadas por intereses externos, Cleverals conserva su enfoque original: escuchar, analizar y proponer sin influencias.



Comparativas mejoradas continuamente para acertar

Cleverals ha renovado su sitio web con mejoras para hacerla más útil, los formularios de consulta y la forma en que se recogen las necesidades de cada usuario. Unas mejoras que consiguen afinar la precisión de cada recomendación, combinando dos fuentes clave de información: los datos y presupuestos de empresas reales al implementar esas herramientas y la metodología CleverChoice con inteligencia artificial. Es esa combinación la que asegura que cada propuesta responda a cada reto en particular. No se trata de lo "más buscado", sino de lo que encaja en cada caso concreto.



Y todo ello sin listados interminables, sin vender los datos de forma masiva a proveedores o prácticas invasivas.



Cleverals: más de 46.000 empresas asesoradas

Cleverals ha ayudado a más de 46.000 empresas, hablando directamente con las grandes corporaciones, autónomos, pequeñas o medianas empresas de todos los sectores, donde las decisiones tecnológicas impactan directamente en el trabajo diario y en la calidad de sus respectivos clientes y empleados. De esta forma, su equipo formado por especialistas en tecnología, negocio y consultoría ha enriquecido sus recomendaciones, adaptándose a todos los sectores donde las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia en la eficiencia diaria o en la experiencia del cliente.







