Clínica Capilar Mora abre últimas plazas para cirugía de trasplante capilar con resultados naturales - Doctor capilar Jesús Aníbal Mora

Madrid, 1 de diciembre de 2025.-

El aumento de la demanda de soluciones médicas para combatir la caída del cabello ha consolidado al trasplante capilar como una intervención habitual en el ámbito de la estética clínica. En un contexto en el que la imagen personal ocupa un papel cada vez más relevante, los pacientes priorizan técnicas que ofrezcan un resultado visible, duradero y con un aspecto natural. Con base en esta tendencia, Clínica Capilar Mora anuncia la apertura de sus últimas plazas disponibles para someterse a una cirugía de trasplante capilar en su sede de Madrid.

El procedimiento ofrecido se basa en un enfoque médico que combina experiencia clínica, diagnóstico individualizado y tecnología de precisión para garantizar una redistribución capilar que respete el diseño original del cabello. La intervención está diseñada para alcanzar la máxima densidad posible, favoreciendo una cobertura uniforme que recupere la armonía capilar sin evidencias visibles del procedimiento.

Técnica de alta precisión con diseño personalizado

La metodología utilizada por el equipo médico de Clínica Capilar Mora se apoya en la extracción e implantación de unidades foliculares mediante técnica FUE (Follicular Unit Extraction), reconocida por su bajo grado de invasión y su capacidad de adaptación a diferentes grados de alopecia. Este enfoque permite trabajar con precisión sobre las áreas receptoras, respetando la dirección y el ángulo natural de crecimiento del cabello.

Cada cirugía se planifica de forma individual, considerando factores como la densidad de la zona donante, la forma del rostro y el patrón de pérdida capilar. La intervención se realiza bajo supervisión médica especializada y con controles postoperatorios incluidos en el plan de tratamiento, lo que garantiza un seguimiento riguroso de la evolución.

Apertura limitada de plazas con disponibilidad inmediata

La clínica ha habilitado un número reducido de intervenciones en agenda para los próximos meses, debido a la personalización del proceso y la planificación detallada de cada caso. Las plazas abiertas corresponden a turnos limitados dentro del calendario quirúrgico habitual, priorizando la calidad de atención y los resultados esperados.

Con esta campaña, Clínica Capilar Mora refuerza su compromiso con una atención especializada en salud capilar y ofrece la posibilidad de acceder a un trasplante capilar en condiciones controladas, con enfoque clínico y resultados acordes a las expectativas de quienes buscan una solución efectiva a la alopecia.

Contacto

Emisor: Doctor capilar Jesús Aníbal Mora

Número de contacto: 654349460