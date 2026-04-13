Cloudcomputing gestionará en España más de 1,5 millones de identidades en 2027

Ricardo Martins, CEO de Cloudcomputing - Cloudcomputing (Grupo Allurity)

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía portuguesa de gestión de accesos e identidades Cloudcomputing, integrante del grupo europeo de ciberseguridad Allurity, anuncia hoy el impulso de una ambiciosa estrategia de crecimiento en España con el objetivo de gestionar más de 1,5 millones de identidades de cara a 2027 y consolidarse como uno de los referentes de este segmento en el país

Madrid, 13 de abril de 2026.- Para Cloudcomputing el mercado español es estratégico en el ámbito de la identidad digital y la ciberseguridad, especialmente por la evolución exponencial de las tecnologías de inteligencia artificial que está elevando los riesgos cibernéticos a un nuevo nivel. Así mismo, la digitalización nacional, la regulación europea y la ciberseguridad son los tres grandes motores que impulsan el aumento de la inversión empresarial en el control de accesos y la protección de entornos cloud.



"En España- señala Ricardo Martins, CEO de Cloudcomputing- se ha pasado de un 30% de ataques a un 75% al igual que en otros muchos países europeos. Hay una explosión del teletrabajo, el cloud, la IA, la automatización y eso hace que se generen muchas brechas que lleva a una mala gestión de identidades y a ser un gran factor de riesgo para las empresas. Mas de 122.000 ciberataques se producen en el país anualmente siendo la banca, gobierno, telecomunicaciones y comercio los más afectados. Conscientes de esta realidad nuestra compañía dentro de nuestra estrategia internacional ha decido poner foco de cara al 2026 y 2027 en España. Y como ejemplo citar los 18.000 millones de hoy hasta el 2035 que Amazon Web Services pretende invertir en la región. Implementando mejores sistemas IAM cloud por la mayor demanda de autenticación, control de accesos e identidades federadas. Queremos convertirnos en el referente en este campo en Iberia. Ya lo somos en Portugal y aspiramos también a poder realizar proyectos altamente sofisticados tecnológicamente en entornos complejos en España. Gestionamos millones de identidades en más de 70 países y nuestros proyectos están siendo un referente en segmentos como gobierno, banca, retail, salud, etc".



La tecnología de la portuguesa Cloudcomputing se centra en un concepto clave: la identidad digital como núcleo de la seguridad moderna (Identity-Centric Security). A diferencia de empresas tradicionales de IT, su enfoque no es un producto único, sino una arquitectura tecnológica integrada basada en varias capas. Uno de sus puntos fuertes es la autenticación de identidades en entornos complejos gracias a su plataforma de identidad moderna basada en cloud + Zero Trust + integración total.



Una posición dominante en el mercado portugués amplificado con la compra de Innovate IT Ltd.

Cloudcomputing, fundada en 2010, presenta una sólida trayectoria en el sector, con más de 600 proyectos desarrollados en todo el mundo y una posición dominante en el mercado empresarial portugues en el ámbito de Identity and Access Management, donde lidera proyectos de transformación en diversos sectores.



Con clientes en cuatro continentes y proyectos que abarcan más de 70 países, además de operaciones directas en Portugal, España y Reino Unido, la compañía se ha consolidado también como un actor relevante en el panorama internacional dentro de un segmento altamente sofisticado y exigente. La adquisición de Innovate IT Ltd, que supondrá un incremento del 400% en la capacidad de delivery de Cloudcomputing en los mercados del Reino Unido y Estados Unidos, se enmarca en una estrategia activa de crecimiento que, además del desarrollo orgánico, contempla operaciones de M&A centradas en la expansión internacional y el refuerzo de capacidades en áreas clave de la ciberseguridad y la identidad digital.



"Esta adquisición nos permite reforzar y ampliar nuestras capacidades a lo largo de toda la cadena de valor de la identidad (desde la definición estratégica hasta la implementación y los managed services), al tiempo que consolidamos nuestro enfoque en la gobernanza en entornos de inteligencia artificial, especialmente en el emergente ámbito de la Agentic AI. Para nuestros clientes, esto se traduce en una propuesta más integrada y robusta. Para Cloudcomputing, supone un claro refuerzo de su capacidad para abordar proyectos complejos y multinacionales, manteniendo el foco en lo esencial: mayor control, más seguridad y una elevada eficiencia operativa", afirma Ricardo Martins.



La operación tendrá también un impacto en los sectores en los que Cloudcomputing ya estaba presente (servicios financieros, telecomunicaciones, seguros, logística, servicios legales, educación y salud), a los que se suman ahora deporte, entretenimiento y medios, administración pública y retail.

Contacto

Emisor: Cloudcomputing (Grupo Allurity)

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Descripción contacto: Gps

Teléfono de contacto: 620059329