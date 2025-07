Club Med nombra a Stéphane Maquaire Presidente y Director General

(Información remitida por la empresa firmante)

El Consejo de Administración de Club Med Holding anuncia el nombramiento de Stéphane Maquaire como Presidente y Director Ejecutivo de Club Med Holding, con efecto inmediato

Madrid, 23 de julio de 2025.- El 21 de julio de 2025, el Consejo de Administración de Club Med Holding anuncia el nombramiento de Stéphane Maquaire como Presidente y Director Ejecutivo de Club Med Holding, con efecto inmediato.



Basándose en la recomendación de Henri Giscard d'Estaing, el riguroso proceso de sucesión y evaluación de Club Med ha identificado a Stéphane Maquaire, de nacionalidad francesa, como el candidato ideal para liderar la compañía hacia una nueva fase de crecimiento. Stéphane Maquaire dirigirá Club Med Holding desde París y garantizará la preservación de la identidad y los valores franceses que constituyen la esencia de la marca.



El Consejo agradece a Henri Giscard d'Estaing su liderazgo durante las últimas dos décadas, que ha sido fundamental para la exitosa transformación de Club Med y para preparar a la compañía para su próxima etapa.



Un criterio clave para el proceso de sucesión ha sido la continuidad de la estrategia de expansión internacional del Grupo, preservando al mismo tiempo sus raíces francesas y sus valores fundamentales. Stéphane Maquaire aporta una sólida experiencia de liderazgo en empresas francesas a nivel internacional. Con una amplia experiencia en la transformación de marcas Premium, así como en el sector inmobiliario comercial, ha demostrado una trayectoria consistente de crecimiento, excelencia operativa e innovación orientada al consumidor. Stéphane Maquaire se incorpora a Club Med procedente de Carrefour, donde se desempeñó como Director Ejecutivo para Carrefour Brasil y Latinoamérica.



Tras su nombramiento, Stéphane Maquaire se reunió con los tres Directores Generales Adjuntos en funciones para analizar las prioridades operativas.



Como Presidente y Director General, Stéphane Maquaire se basará en la estrategia actual y guiará a la compañía para aprovechar nuevas oportunidades en un panorama de viajes y hotelería en constante evolución.



"Con Stéphane, hemos elegido a un líder con una amplia experiencia en el sector de consumo y una destacada trayectoria internacional. Está en la posición ideal para impulsar el impulso de Club Med y escribir el siguiente capítulo de esta extraordinaria historia.



Agradecemos profundamente a Henri Giscard d’Estaing su excepcional contribución a Club Med a lo largo de los años. Su liderazgo y visión estratégica han forjado un modelo ganador que representa lo mejor de la hospitalidad y el estilo de vida franceses a nivel mundial" afirma Xiaoliang Xu, Codirector Ejecutivo de Fosun International, Presidente de Fosun Tourism Group y Presidente de Club Med Holding.



Stéphane Maquaire, Presidente y Director Ejecutivo de Club Med Holding, declara: "Club Med es un icono mundial, no solo por su excelencia, sino también por la alegría y el sentido de pertenencia que ha brindado a generaciones de viajeros, gracias a la pasión y dedicación inigualables de sus equipos en todo el mundo. Sobre todo, es una cultura, un espíritu, una forma de vivir y compartir. Me honra la oportunidad de liderar a esta empresa única hacia su siguiente capítulo de éxito, construyendo sobre el extraordinario legado de Henri Giscard d’Estaing.



Creo firmemente que los valores de Club Med —sus raíces francesas, su espíritu de libertad y su profundo sentido de amabilidad, inclusión y cuidado de las personas— son más relevantes que nunca. Tengo muchas ganas de conocer a mis nuevos equipos, a todos los G.O. y G.E., junto con nuestros G.M.: para escuchar, aprender, crecer juntos y forjar el futuro de Club Med, como un solo equipo".



Como parte de su continuo compromiso con la gobernanza internacional y la diversidad, además de Stéphane Maquaire, se incorporarán dos nuevos miembros al Consejo: Philippe Heim y Takuya Yamada. Philippe Heim es un ejecutivo con amplia experiencia en gestión, tanto en Francia como a nivel internacional, incluyendo puestos clave de liderazgo en Société Générale, como director financiero y director general adjunto, y posteriormente como presidente del consejo ejecutivo de La Banque Postale. Por su parte, Takuya Yamada, presidente de IDERA Capital, gestora de activos de los dos resorts de Club Med en Japón, ha colaborado estrechamente con Club Med en los últimos años. Sus nombramientos reflejan la presencia global de Fosun y Club Med, y la ambición de los accionistas de fortalecer la participación internacional al más alto nivel de la compañía.







Contacto

Nombre contacto: Andrea Miralles

Descripción contacto: Co-fundadora y PR Manager CONGARBO

Teléfono de contacto: 680447758