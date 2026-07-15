El cobre de las plantas solares en España en el punto de mira de las bandas organizadas

Videovigilancia Fotovoltaicas - VIBA Seguridad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de julio 2026.- VIBA Seguridad está reforzando su posicionamiento como especialista en seguridad perimetral inteligente para parques fotovoltaicos mediante soluciones basadas en videoanalítica avanzada, vigilancia térmica e integración de sistemas

El crecimiento de las energías renovables en España está elevando también la presión sobre la seguridad de las infraestructuras energéticas. El aumento del valor del cobre y la extensión de las plantas solares han convertido a los parques fotovoltaicos en uno de los principales objetivos de bandas organizadas especializadas en robos de material conductor y componentes tecnológicos.



Solo en 2025, la Guardia Civil esclareció el robo de cerca de 45 kilómetros de cable de cobre en 12 plantas fotovoltaicas ubicadas en diferentes provincias españolas, dentro de la operación ‘Unipolar’. La investigación permitió desarticular un grupo criminal itinerante relacionado con robos en diversas instalaciones.



Este escenario está obligando al sector renovable a evolucionar hacia modelos de protección mucho más avanzados, automatizados y predictivos. En este contexto, VIBA Seguridad está reforzando su posicionamiento como especialista en seguridad perimetral inteligente para parques fotovoltaicos mediante soluciones basadas en videoanalítica avanzada, vigilancia térmica e integración de sistemas.



Parques Solares: seguridad inteligente para una infraestructura crítica

Alguno de los proyectos de VIBA Seguridad han sido desarrollados en Castilla-La Mancha, una de las regiones con mayor crecimiento fotovoltaico del país y también una de las más afectadas por el robo de cobre en infraestructuras energéticas.



Con el objetivo de reforzar la protección de toda la instalación, VIBA Seguridad implantó un sistema integral de seguridad perimetral basado en videoanálisis inteligente y vigilancia térmica avanzada. La solución incorpora cámaras térmicas capaces de detectar intrusiones en cualquier condición ambiental, incluso durante la noche o con baja visibilidad, combinadas con cámaras de espectro visible y cámaras domo PTZ con posicionamiento automático sobre objetivos detectados.



Además, el sistema integra almacenamiento de grabaciones durante 30 días y conexión directa con Central Receptora de Alarmas (CRA) mediante varios canales de comunicación, permitiendo acelerar la videoverificación y mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier incidencia.



La implantación ha permitido mejorar la detección temprana y fiable de intrusiones en todo el perímetro del parque y reducir significativamente las falsas alarmas gracias al uso combinado de tecnología térmica y videoanalítica inteligente.



"Las plantas fotovoltaicas necesitan hoy soluciones de seguridad capaces de anticiparse a las amenazas y actuar en tiempo real. Hablamos de infraestructuras estratégicas donde minimizar tiempos de reacción resulta fundamental", explican desde VIBA Seguridad.



De la videovigilancia tradicional a la seguridad predictiva

La sofisticación de las bandas dedicadas al robo de cobre está acelerando la transformación tecnológica del sector de la seguridad privada. Frente a los modelos convencionales, las nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial y analítica avanzada permiten diferenciar amenazas reales, automatizar procesos y minimizar falsas alarmas derivadas de factores ambientales o movimiento de fauna.



Según la compañía, la integración total de sistemas permite centralizar toda la gestión de seguridad desde aplicaciones móviles, PC o plataformas unificadas, facilitando el control de instalaciones de gran extensión y ubicadas en entornos aislados.



"La seguridad en renovables ya no puede entenderse únicamente como vigilancia. Hoy hablamos de infraestructuras conectadas, protección multicapa y sistemas predictivos capaces de detectar comportamientos sospechosos antes de que se produzca el daño", señalan desde VIBA Seguridad.



Actualmente, la compañía desarrolla soluciones de videovigilancia interior, exterior y perimetral, sistemas anti-intrusión, controles de acceso y analítica de vídeo basada en IA para sectores estratégicos como industria, logística, administraciones públicas y especialmente plantas fotovoltaicas y renovables.



Con el crecimiento continuado del sector energético y el aumento de la criminalidad especializada en instalaciones solares, la seguridad inteligente se consolida como uno de los grandes retos tecnológicos y operativos de las renovables en España.



Emisor: VIBA Seguridad

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y comunicación

Teléfono de contacto: 622836702



