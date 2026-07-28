COEUS Retroaging recibe el premio a la Mejor Clínica de Retroenvejecimiento de Europa - COEUS Retroaging

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de julio 2026.- El interés por el Retroaging y el retroenvejecimiento continúa creciendo a medida que la investigación científica profundiza en los mecanismos biológicos relacionados con el envejecimiento. En este contexto, COEUS Retroaging ha recibido el premio a la Mejor Clínica de Retroenvejecimiento de Europa, un reconocimiento que pone en valor su actividad dentro del ámbito de la medicina preventiva, la longevidad y la salud celular. A través de COEUS Retroaging, la compañía desarrolla programas médicos personalizados dirigidos al estudio de la edad biológica, la prevención y la optimización de la salud mediante un enfoque basado en la evidencia científica y la medicina de precisión. El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

Retroaging y medicina personalizada aplicada a la longevidad

El concepto de Retroaging se centra en el análisis de los factores biológicos que intervienen en el envejecimiento y en el desarrollo de estrategias destinadas a preservar la salud y la funcionalidad del organismo durante más tiempo. Dentro de este ámbito, COEUS Retroaging integra distintas áreas médicas como la medicina preventiva, la medicina regenerativa, la evaluación metabólica, el análisis hormonal y el estudio de biomarcadores asociados al envejecimiento.

La clínica realiza valoraciones individualizadas que permiten obtener una visión global del estado de salud de cada persona y diseñar protocolos adaptados a sus características y necesidades. Este enfoque personalizado constituye una de las bases del trabajo desarrollado por la compañía dentro del sector del retroenvejecimiento, un campo que continúa adquiriendo relevancia tanto en el ámbito científico como en el sanitario.

Investigación, innovación y desarrollo en Retroaging

Además de su actividad clínica, la compañía desarrolla proyectos centrados en la investigación y la innovación relacionadas con el Retroaging. Una de estas iniciativas es COEUS TIME, una línea especializada en suplementación y bienestar orientada al estudio de la energía celular, el rendimiento físico y cognitivo, la recuperación y la longevidad saludable.

El desarrollo de estas formulaciones forma parte de una estrategia integral que busca trasladar los avances científicos relacionados con el retroenvejecimiento a soluciones prácticas para la población. Esta actividad complementa el trabajo clínico realizado por COEUS Retroaging y amplía su participación en un sector que continúa evolucionando gracias al avance de la medicina personalizada y la investigación biomédica.

La obtención del premio a la Mejor Clínica de Retroenvejecimiento de Europa representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria de COEUS Retroaging y a su labor en el ámbito del Retroaging, una disciplina que continúa generando interés por su potencial para mejorar la prevención, el conocimiento del envejecimiento biológico y la promoción de una vida más saludable. El premio fue recogido por su Presidente Diego Suarez Liceras, que ha llevado a Coeus a lo más alto del mundo de la Longevidad siendo el Influencernúmero uno de habla hispana en nutrición y Retroaging @diegosuarezretro.



Emisor: COEUS Retroaging

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