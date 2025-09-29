El cofundador de Doonamis publica el libro 'Cómo crear tu App de éxito'

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 29 de septiembre de 2025.-

Roger Vilanou Vallès, Managing Director de Doonamis y presidente de la asociación Catalunya Mobile, comparte más de 20 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles y estrategia digital en un libro pensado para transformar ideas en proyectos reales

Roger Vilanou Vallès, cofundador y Managing Director de Doonamis, empresa referente en desarrollo de apps móviles y soluciones digitales a medida, ha lanzado el libro Cómo crear tu App de éxito. La guía definitiva para emprendedores y startups. Esta obra práctica, estructurada en 20 capítulos, ofrece una hoja de ruta clara para todo aquel que desee convertir una idea en una aplicación de éxito, desde la validación inicial hasta la estrategia de escalado.



El libro aborda aspectos esenciales del proceso de creación de una aplicación: desde validar una idea sin inversión inicial y elegir el modelo de negocio adecuado, hasta proteger legalmente la app, prototipar y testear con las herramientas más eficaces, monetizar y financiar el proyecto, y diseñar estrategias de marketing con métricas de crecimiento para competir con éxito en el mercado.



"Este libro recoge el aprendizaje de más de dos décadas colaborando con emprendedores, startups y grandes empresas. Mi objetivo es ayudar a evitar errores comunes, facilitar la toma de decisiones y hacer que más ideas se conviertan en aplicaciones móviles de éxito", señala el autor.



A quién va dirigido

Esta guía se dirige a emprendedores que quieren lanzar su primera app y a fundadores de startups que necesitan validar, desarrollar o escalar su producto. También será de gran utilidad para marketers, consultores y profesionales del mundo digital que asesoran a proyectos innovadores, así como para desarrolladores que desean una visión estratégica más allá del código y estudiantes que sueñan con emprender en el ecosistema mobile.



Disponibilidad

El libro ya está disponible en la web oficial: www.guiacreartuapp.com.



Para más información sobre Doonamis y sus proyectos en consultoría digital y desarrollo de aplicaciones móviles, visitar www.doonamis.com.



Sobre el autor



Roger Vilanou Vallès, ingeniero informático y emprendedor nacido en Barcelona, es cofundador y Managing Director de Doonamis, además de presidente de la asociación Catalunya Mobile, entidad que representa a las empresas del sector mobile en Catalunya. Con más de 20 años de trayectoria en el sector digital, ha acompañado a numerosos emprendedores, startups y empresas consolidadas en el proceso de transformar ideas en productos digitales de éxito. Su experiencia directa en la creación de aplicaciones móviles le ha permitido aprender de cerca los aciertos y errores más habituales, conocimientos que ahora comparte para ayudar a otros a recorrer ese camino con garantías.

