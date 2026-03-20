El Colegio Juan Pablo II de Parla muestra cómo se vive el Día de San José en un colegio católico

Día 19 de Marzo - Colegio Juan Pablo II de Parla

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo de 2026.-

Más allá de su significado religioso, el 19 de marzo se vive en los colegios católicos como una jornada que combina celebración, vida escolar y formación en valores. La figura de San José se convierte así en un referente que conecta la fe con la experiencia cotidiana de los alumnos dentro del aula

El 19 de marzo, festividad de San José, es una fecha especialmente significativa en muchos centros educativos de tradición católica. Más allá de su identificación con el Día del Padre, esta jornada se vive como una oportunidad para integrar fe, familia y educación en el día a día del colegio, acercando a los alumnos el sentido profundo de una figura clave dentro de la tradición cristiana.



En el Colegio Juan Pablo II de Parla, esta celebración se concreta en diferentes momentos que ayudan a los alumnos a comprender el valor de San José como modelo de vida. La jornada incluye una Eucaristía especialmente solemne, vivida en comunidad en un ambiente de recogimiento y unidad, en la que alumnos, profesores y familias comparten un espacio común de celebración.



Pero la celebración no se limita al ámbito litúrgico. Los alumnos más pequeños habían preparado previamente manualidades y detalles para sus padres, una iniciativa que conecta con la vida familiar y refuerza los vínculos afectivos desde el entorno escolar. Este tipo de actividades, sencillas en apariencia, tienen un gran valor educativo, ya que ayudan a los alumnos a expresar el cariño y a tomar conciencia de la importancia de la familia.



Además, el Colegio Juan Pablo II de Parla ha contado con la visita de un grupo de seminaristas del Seminario del Cerro de los Ángeles (Getafe), que han compartido su testimonio con los alumnos en las aulas. Este tipo de encuentros permite acercar a los estudiantes una realidad vocacional poco conocida, ofreciendo una visión cercana de cómo se descubre y se vive una llamada personal en el contexto actual.



La jornada se completa con pequeños gestos que refuerzan su carácter especial, desde un ambiente más festivo hasta detalles en la organización del día, como celebraciones compartidas o propuestas distintas en el comedor. Son elementos que, sin perder la sencillez, contribuyen a que los alumnos perciban que se trata de una fecha diferente y significativa dentro del curso.



San José, esposo de la Virgen María y padre en la tierra de Jesús, es reconocido por la Iglesia como custodio de la Sagrada Familia, Patrono de la Iglesia Universal, patrono de los seminaristas y también como patrono de la buena muerte. Su figura, marcada por la discreción, el trabajo y la fidelidad, sigue siendo hoy un referente educativo, especialmente en un contexto en el que resulta necesario recuperar modelos de entrega y responsabilidad.



Desde el centro destacan que celebraciones como esta no buscan únicamente transmitir conocimientos, sino ayudar a los alumnos a comprender lo que representan valores como el cuidado, la responsabilidad y el compromiso en la vida cotidiana, integrando estos aprendizajes en su desarrollo personal.



Lejos de ser una conmemoración puntual, el Día de San José se convierte así en una expresión concreta del proyecto educativo, donde la fe, la vida familiar y la formación personal forman parte de un mismo camino y se viven de manera integrada en la realidad diaria del colegio.







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