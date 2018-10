COMUNICADO: Comunicado oficial de Hooters España

Publicado 02/03/2018 17:49:15 CET

La franquicia americana lamenta profundamente los actos vandálicos acaecidos en la madrugada del viernes en su primer restaurante situado en Castelldefels

“Lamentamos informar de que nuestro local situado en Ronda de Can Rabadá 22, Castelldefels, ha sido nuevamente atacado esta madrugada por varios encapuchados que han realizado pintadas y lanzado piedras contra la fachada del mismo”, dicen desde el departamento legal de Hooters España.

Dicha empresa comenta que “esta acción violenta, vandálica les recuerda a negros episodios de momentos de nuestra historia donde las libertades y derechos eran ausentes”.

Este acto se une a los acaecidos el pasado 25 de noviembre de 2017 cuando, según un comunicado de Juventudes de Esquerra Republicana del Bajo Llobregat (adjunto en este comunicado), varios de sus integrantes llevaron a cabo actuaciones similares obligando por la fuerza a desalojar el local y cerrarlo durante varias horas.

Tal como confirma Víctor López, jefe del departamento legal de Hooters España, “durante la mañana de hoy se ha ampliado la denuncia que se interpuso en tal día y que, actualmente se encuentra en fase de instrucción con una colaboración de todo el cuerpo de Mossos d´Esquadra que, desde entonces, trabaja duro por esclarecer estos hechos y devolver los derechos a empresas y personas que, como la nuestra, trabajan duro día a día para generar negocio, puestos de trabajo y riqueza dentro del marco de la legalidad vigente”.

Víctor López también cuenta que “estamos igualmente trabajando codo con codo con la Generalitat de Cataluña y la inspección de Trabajo dependiente de la misma, para asegurarnos de que todo el personal contratado o a contratar, cumple con todas las prescripciones legales, desde el mismo momento de la publicación de la oferta de empleo hasta la contratación de todas y cada una de ellas”.

La empresa Hooters España tiene como lema ‘Hooters te hace feliz’ y la propia empresa expresa que “ello no cambiará pese a haber recibido agresiones de todo tipo dentro y fuera del primer restaurante que hemos abierto en España; el primero de una gran expansión cuyo último objetivo siempre será prestar un servicio casual dining con comida americana de altísima calidad por personas felices y para personas felices”.

Sobre Hooters España

Hooters es el nombre comercial propiedad de dos cadenas de restaurantes estadounidenses: Hooters of America, Inc., establecida en Atlanta, Georgia, y Hooters, Inc., con sede en Clearwater, Florida. Desde 2007 esta cadena de restauración cuenta con más de 425 restaurantes en 46 estados de los Estados Unidos y también en otros 19 países, incluyendo España.

Fue en 2017 cuando Hooters anunció su implantación en España comenzando por la provincia de Barcelona y apostaron por la primera apertura en la localidad de Castelldefels. La franquicia de esta última ciudad es justo la protagonista de los actos vandálicos expuestos en este comunicado.

Contacto

Nombre contacto: Victor Lopez

Descripción contacto: Head of Legal Hooters Spain

Teléfono de contacto: 918387861

Imágenes

http://bit.ly/2FKZroc

Archivos

https://static.comunicae.com/files/notas/2018/03/1193788/Comunicado_Hooters.pdf