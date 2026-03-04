La Comunidad de Madrid elige VinfoPOL para implantar un sistema policial único en 113 municipios - VinfoPOL

Madrid, 4 de marzo de 2026.-

Más de 4.700 policías locales trabajarán con una única plataforma para coordinar y modernizar su gestión operativa y administrativa.

La UTE compuesta por VinfoVAL y eBOGA ha resultado adjudicataria del proyecto tecnológico impulsado por la Comunidad de Madrid para dotar a 113 municipios de un software de gestión policial común: VinfoPOL.

Este proyecto supone un paso decisivo hacia la centralización, la coordinación y la digitalización del trabajo de las policías locales madrileñas, que contarán con una plataforma preparada para gestionar tanto el ámbito operativo como el administrativo desde un único sistema.

Con esta adjudicación, 113 jefaturas podrán trabajar con una herramienta diseñada para:

Organizar cuadrantes y turnos de forma digital.

Gestionar atestados, actuaciones e informes.

Tramitar sanciones.

Consultar información clave para el servicio en tiempo real.

Centralizar expedientes y documentación.

Un proyecto estratégico para la Comunidad de Madrid

La implantación de un sistema común permitirá homogeneizar procedimientos, facilitar el intercambio de información y mejorar la coordinación entre municipios, ofreciendo una base tecnológica sólida para afrontar los retos actuales de la seguridad pública.

Más de 4.700 efectivos municipales podrán acceder a la solución, tanto desde el CECOM como desde los cuerpos de Policía Local adheridos al proyecto ESICAM179.

Este avance consolida la presencia de VinfoPOL en la Comunidad de Madrid, donde ya son numerosas las jefaturas que trabajan con la plataforma, como Alcobendas, Fuenlabrada, Las Rozas o Móstoles, hasta alcanzar un total de 26. Además, refuerza su posicionamiento como solución tecnológica especializada en Policía Local en España.

Presentación oficial en SICUR 2026 en IFEMA Madrid

VinfoPOL ha presentado este hito en SICUR 2026, la feria internacional de referencia en el ámbito de la seguridad, celebrada del 24 al 27 de febrero en IFEMA Madrid.

Durante el evento, VinfoPOL estuvo acompañado por Discover, solución tecnológica especializada en movilidad y consulta en tiempo real de datos sobre vehículos desde dispositivos móviles, con la que mantiene una integración activa para ofrecer un ecosistema completo a las policías locales.

Entre las principales novedades presentadas, destacaron las nuevas integraciones con un asistente basado en inteligencia artificial, capaz de resolver dudas jurídicas y automatizar la redacción de diligencias policiales mediante un chat especializado.

El stand contó también con la participación de policías locales de Boadilla del Monte, Jerez, Getafe y Arrecife, que compartieron su experiencia real trabajando con estas herramientas y explicaron cómo han transformado su forma de organizar el servicio.

