Los concursos de acreedores caen un 15% en los dos primeros meses de 2026, según Experian España

Madrid, 11 de marzo de 2026.- La incidencia concursal se reduce un 19%: de cada 10.000 empresas activas, 3,5 inician un concurso frente a las 4,3 de hace un año. Febrero registra cerca de 13.000 nuevas empresas, la cifra más alta para un mes de febrero en los últimos tres años. Industria Manufacturera, el único gran sector donde crece la incidencia concursal: duplica la media nacional. Madrid, Cataluña y Andalucía concentran cerca del 70% de las nuevas constituciones y lideran el ranking de concursos de acreedores

Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial. Marzo 2026.



Experian, compañía global de datos y tecnología que impulsa oportunidades a personas y empresas de todo el mundo, ha publicado hoy los datos de su Radar Empresarial de Concursos y Demografía a cierre de febrero de 2026.



La concursalidad consolida su descenso

Los datos del Centro de Estudios Económicos de Experian España confirman que la concursalidad mantiene la senda descendente iniciada en enero: en los dos primeros meses de 2026 se han registrado 982 expedientes concursales, un 15,1% menos que en el mismo periodo de 2025, en el que se alcanzaron los 1.157. Solo en febrero se han iniciado 537 procesos concursales, lo que supone una caída del 15,7% interanual frente a los 637 de febrero de 2025. Se trata de un dato especialmente relevante, ya que rompe con la tendencia alcista que caracterizó todo el ejercicio 2025, que cerró con 6.312 concursos y un crecimiento anual del 5,7%.



La mejora no es solo cuantitativa sino también estructural. Al relativizar los concursos por el volumen de empresas activas en España, se observa que la incidencia concursal ha descendido un 19% en febrero: de cada 10.000 empresas activas, 3,5 iniciaron un procedimiento concursal, frente a las 4,3 de febrero de 2025. En otras palabras, si hace un año entraba en concurso aproximadamente 1 de cada 2.300 empresas, hoy lo hace 1 de cada 2.850.



Al analizar los datos desde el punto de vista sectorial, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos repite como el sector con mayor número de concursos de acreedores en lo que va de año, con 212 expedientes iniciados, si bien registra una notable caída del 30% respecto al mismo periodo de 2025. En segunda posición se encuentra Industria Manufacturera con 151 procedimientos concursales, el único gran sector que registra un aumento en lo que va de año (+7%). En tercera posición se sitúa Construcción con 133 expedientes, un 21,7% menos que en el mismo periodo de 2025.



Al analizar estos datos por ratio de incidencia —es decir, el número de concursos por cada 10.000 empresas activas en cada sector—, el Centro de Estudios Económicos de Experian España constata que Industria Manufacturera presenta la mayor densidad de riesgo concursal entre los grandes sectores, con 7,1 expedientes por cada 10.000 empresas activas en febrero, lo que duplica la media nacional (3,5). Le siguen Hostelería (5,0 por cada 10.000) y Comercio (4,0 por cada 10.000). En contraste, Construcción, pese a ocupar la tercera posición en términos absolutos, ha mejorado significativamente su ratio hasta situarse en 3,1 por cada 10.000, por debajo de la media.



El análisis geográfico de la concursalidad muestra que Madrid encabeza el ranking con 224 expedientes concursales en lo que va de año, un 12,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. Le sigue Cataluña con 192 expedientes, donde destaca un acusado descenso del 39,6% acumulado, la caída más pronunciada entre las grandes comunidades. En tercera posición se encuentra Andalucía con 135 expedientes, que, en sentido contrario, registra un aumento del 27,3% frente al mismo periodo de 2025. En cuarta posición se sitúa la Comunidad Valenciana con 128 expedientes concursales, un 11,7% menos que en los dos primeros meses del año anterior.



La lectura de los ratios por comunidad autónoma confirma esta divergencia. Cataluña ha reducido su incidencia concursal un 26% interanual, pasando de 6,2 a 4,6 concursos por cada 10.000 empresas activas. Madrid mejora un 18%, desde 5,0 hasta 4,1. Sin embargo, Andalucía evoluciona en sentido contrario: su incidencia sube un 30%, de 2,3 a 3,0 por cada 10.000, lo que evidencia que el riesgo concursal se está redistribuyendo geográficamente.



Febrero marca un nuevo récord en constituciones para este mes del año

El Radar de Experian España informa de que en febrero se han constituido 12.977 nuevas empresas, lo que eleva el acumulado de los dos primeros meses del año a 24.245 nuevas compañías, un 26,5% más que las 19.160 registradas en el mismo periodo de 2025. El dato de febrero es, además, la cifra más alta registrada en un mes de febrero en los últimos tres años, superando las 11.349 de febrero de 2024 y las 8.774 de febrero de 2025. Este dinamismo empresarial es coherente con el buen momento que atraviesa la economía española, que cerró 2025 con un crecimiento del PIB del 2,9%, según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.



Si se analizan los datos sectorialmente, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos es el sector con mayor número de empresas constituidas en lo que va de año, con 3.519, lo que supone un crecimiento del 12,7% frente al mismo periodo del año anterior. En segundo lugar se encuentra Construcción con 3.436 nuevas compañías, un 27,7% más que en los dos primeros meses de 2025. En tercera posición se sitúa Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con 2.564 nuevas empresas, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior.



Al realizar un análisis geográfico de los datos, Madrid se sitúa como la comunidad autónoma en la que más empresas se han constituido en lo que va de año, con 5.172 nuevas compañías, un 19,6% más que en el mismo periodo de 2025. Le sigue Cataluña con 4.563 nuevas empresas, un 27,2% más que en los dos primeros meses del año anterior. En tercera posición se encuentra Andalucía con 4.022 nuevas compañías constituidas, un 25,1% más que en el mismo periodo de 2025. Cabe destacar el dinamismo de la Comunidad Valenciana, que con 3.166 nuevas empresas registra el mayor crecimiento relativo entre las grandes comunidades: un 36,8%.



Las disoluciones crecen de forma contenida

En lo que va de año se han disuelto 17.165 empresas, lo que supone un aumento del 3,1% respecto a las 16.636 de los dos primeros meses de 2025. En febrero se registraron 7.310 disoluciones, un 5,3% más que en febrero del año anterior. El ritmo de disoluciones se mantiene así muy por debajo del de constituciones, lo que se traduce en un saldo neto positivo.



Al analizar las disoluciones por sector, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos registra el mayor número de empresas disueltas en lo que va de año, con 3.436, un 8,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Le sigue Construcción con 2.455 expedientes de disolución, un 4,1% más. En tercera posición se encuentra Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con 2.013 compañías disueltas, prácticamente la misma cifra que en el mismo periodo de 2025 (+1,1%).



El análisis geográfico revela que Madrid lidera las disoluciones con 3.734 empresas extinguidas en lo que va de año, si bien registra un descenso del 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En segunda posición se encuentra Cataluña con 2.701 disoluciones, un 5,8% más. Y en tercer lugar se sitúa Andalucía con 2.622 empresas disueltas, un 9,9% más que en los dos primeros meses de 2025.

