La conducción autónoma podría reducir un 20% los accidentes en Europa para 2035, según el Grupo Allianz

La conducción autónoma podría reducir un 20% los accidentes - Banco de imágenes

(Información remitida por la empresa firmante)

Los sistemas autónomos empiezan a cambiar el mapa de la movilidad europea. Según un estudio del Grupo Allianz, estas soluciones podrían reducir un 20% los accidentes en 2035. La compañía insiste en la necesidad de avanzar hacia estándares comunes en la UE y pone en valor la experiencia de Allianz Partners España, cuya actividad en carretera permite medir de primera mano el impacto real de estas innovaciones

Madrid, 03 de diciembre de 2025.-

El Grupo Allianz ha presentado los resultados de su último estudio sobre la automatización de la movilidad, en el que destaca los avances en seguridad derivados de la conducción autónoma. En este contexto, Allianz Partners —como compañía del Grupo especializada en asistencia en carretera y con un profundo conocimiento del comportamiento de los conductores gracias a los miles de casos que gestiona cada año en España— aporta una perspectiva clave sobre cómo la tecnología puede reducir la siniestralidad y mejorar la experiencia de movilidad. Su actividad diaria en carretera permite identificar patrones de riesgo y anticipar necesidades, contribuyendo así a la mejora continua de los sistemas de asistencia y de las políticas de seguridad vial.



La organización propone la creación de un ‘carné de conducir europeo’ para vehículos autónomos, con el objetivo de garantizar estándares comunes de prueba y homologación en toda la Unión Europea. Durante la 13ª edición del ‘Allianz Motor Day’, celebrada en Múnich por el ‘Allianz Center for Technology (AZT)’, se subrayó que los sistemas avanzados de asistencia al conductor ya están contribuyendo a una reducción significativa de los accidentes de tráfico. Según su análisis, los sistemas de frenado autónomo de emergencia disminuyen las colisiones traseras en un 30% y los accidentes en maniobras de aparcamiento marcha atrás hasta en un 66%.



El Grupo Allianz estima que la implantación progresiva de la conducción autónoma permitirá reducir los accidentes de tráfico en un 20% para 2035 y en más del 50% a partir de 2060, conforme aumente la proporción de vehículos automatizados en las carreteras europeas. Estas previsiones reflejan el potencial de la tecnología para reducir los errores humanos, responsables de la mayoría de los accidentes actuales. Desde la experiencia operativa de Allianz Partners España, estas cifras se alinean con los datos que deja la asistencia en carretera: la mayor parte de los incidentes que atiende la compañía siguen vinculados a fallos humanos o decisiones precipitadas, lo que refuerza la importancia del avance hacia sistemas más automatizados y seguros.



El estudio incluye además una encuesta a más de 7.000 conductores europeos en la que se refleja que más de la mitad de los encuestados (56%) considera que los vehículos autónomos serán más seguros o al menos tan seguros como los actuales, y un 65% valora su potencial para mejorar la movilidad de las personas mayores o con discapacidad. No obstante, aún existen dudas: el 69% muestra preocupación por la fiabilidad de los sistemas y el 72% cree que la tecnología todavía es demasiado nueva.



"La movilidad autónoma representa una oportunidad histórica para reducir la siniestralidad y avanzar hacia una movilidad más segura y eficiente. Desde Allianz Partners, vivimos cada día el impacto que la seguridad —o la falta de ella— tiene en las carreteras, a través de miles de asistencias gestionadas por nuestra red, por lo que apoyamos firmemente la innovación tecnológica cuando se traduce en menos accidentes y en una mejor protección para los conductores y sus familias", ha señalado Borja Díaz, Consejero Delegado de Allianz Partners.



En línea con los avances tecnológicos impulsados por el Grupo Allianz, la labor de Allianz Partners en asistencia en carretera contribuye no solo a atender incidentes, sino también a transformar los datos operativos en conocimiento útil para el desarrollo de una movilidad más segura y sostenible, reforzando su papel como actor imprescindible en la transición hacia la conducción automatizada.



Emisor: Allianz Partners España

Contacto

Nombre contacto: Prensa Allianz Partners

Descripción contacto: Allianz Partners España

Teléfono de contacto: 639269253



