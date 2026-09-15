El Congreso Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo se celebra en Gran Canaria

Programa del Congreso Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo - CREATÍVICA

(Información remitida por la empresa firmante)

El turismo de naturaleza acapara más del 10% de la facturación turística en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de septiembre de 2026.- El crecimiento del turismo vinculado a la naturaleza sitúa a Canarias ante uno de sus principales retos como destino: compatibilizar el disfrute de los espacios naturales con su adecuada conservación y ordenación. Una realidad que otros destinos turísticos ya han comenzado a afrontar y que, en el Archipiélago, cobra especial importancia por la fragilidad y singularidad de su territorio.



En este contexto, el turismo activo desempeña un papel fundamental como herramienta de ordenación del turismo de naturaleza. Frente al acceso individual y desorganizado a determinados espacios, las empresas especializadas permiten desarrollar las actividades de forma planificada, con profesionales, protocolos de seguridad, seguros y conocimiento del territorio.



Desde Ecoactiva Canarias se defiende así un modelo en el que el crecimiento del turismo de naturaleza vaya acompañado de una mayor profesionalización y gestión de los flujos de visitantes. Ordenar la actividad no significa limitar el acceso a la naturaleza, sino garantizar que pueda disfrutarse de una manera segura, responsable y compatible con su conservación. Además, porque su importancia está creciendo, toda vez que ya absorbe más del 10% de la facturación turística en las Islas.



Este debate será precisamente uno de los grandes ejes del Congreso Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo, que convertirá a Gran Canaria en punto de encuentro del sector y en epicentro del intercambio de experiencias, modelos de gestión y buenas prácticas desarrolladas en distintos territorios.



Este evento, que tendrá lugar en Canarias por segunda vez, será una reflexión amplia entre empresas, administraciones y sectores aledaños, donde la conversación quiere consolidar la oferta de Turismo Activo y el Ecoturismo como una auténtica estrategia, tanto para Canarias como para todo el Estado, en pro de la calidad y el ordenamiento turístico.



Justamente sobre esto versará una mesa redonda que contará con Sergio Moreno, codirector de Relaciones Internacionales de la Cátedra UNESCO de Turismo y Desarrollo Sostenible de la ULPGC; María Monje, Jefa de Área de Experiencias Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo; Miguel Ángel Rodríguez Martínez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias; Quico Taronjí, periodista y presentador especializado, y Rubén Martínez Obispo, presidente de la Asociación Castellano-Manchega de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo (ACMETAE). En un momento en el que el sector turístico vive un intenso debate, las tipologías de turismo sostenible cobran vital importancia para un cambio de modelo a nivel estatal.



El panel profesional resolverá las dudas de los profesionales con la presencia de personas expertas en distintas áreas. Contará con Noelia Santos, directora técnica y de formación del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES); Alfredo Terol Palau, abogado y asesor jurídico especializado en turismo; Raúl Temprano, consultor y especialista en el sector; Carlos Moldes, asesor de seguros especializado de M3Seguros / CASER; Joan Elio Rodríguez de la Sierra, consultor especializado de comercio electrónico; y Óscar Santos, ex presidente de ANETAE y empresario de turismo activo e innovación tecnológica.



El espacio integra en su programación dos ponencias de especial relevancia. Una lleva el sello internacional, de la mano de Jean-Yves Lapeyrère, presidente de la Confederación Europea de Empresas de Actividades al Aire Libre (EC-OE, European Confederation of Outdoor Employers), que reflexionará sobre los nuevos caminos del sector activo en Europa. La otra será un masterclass del reputado Raúl Temprano, uno de los mayores especialistas del sector en España. Temprano centrará su participación sobre el marco legal.



El suculento programa se completa con una demostración exprés de soluciones innovadoras, con la presencia de M3 Seguros / CASER, Lueira o Donify. Estas iniciativas tendrán un espacio de intervención en el Congreso y presentarán sus proyectos a través de un stand que estará visible durante el descanso de la jornada.



Todo esto sucederá el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria. Lo impulsan Ecoactiva Canarias y ANETAE (Asociación Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo), con el apoyo de Turismo de Gran Canaria, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gesprotur, y la colaboración de la aseguradora Cáser. Grupo Helvetia.

Contacto

Emisor: Ecoactiva Canarias

Nombre contacto: Raúl Vega

Descripción contacto: CREATÍVICA / Jefe de Comunicación

Teléfono de contacto: 928915133



