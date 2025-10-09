Conocer a los finalistas de los Premios al Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año 2026

(Información remitida por la empresa firmante)
Barcelona, 09 de octubre de 2025
El Hotel Alexandre Fira Congress de Barcelona acogerá la presentación oficial de los finalistas de la 15a edición de los Premios al Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año 2026, en el marco de la jornada “La Revolución en el Mundo del Retail 2025”.
Un año más, estos galardones —los únicos del sector sin jurado— ponen en el centro al consumidor, que con su voto elige las marcas que considera referentes en su categoría. Con casi 60 categorías y casi 100,000 votos recibidos, los premios se consolidan como el barómetro más fiable de la satisfacción del cliente y un sello de confianza, calidad y prestigio tanto para las marcas como para los consumidores.
Una jornada que celebra la innovación, la experiencia y el valor del retail
El evento, presentado por David Arráez, periodista, conferenciante y formador en estrategias digitales, reunirá a grandes referentes del sector retail, la experiencia de cliente y la estrategia comercial.
Entre las intervenciones destacadas se encuentra la mesa redonda “Tendencias en el Retail Físico para 2026”, con la participación de José Serrano, CEO de IZO | CX Evangelist, y Henri-Noël Bouvet, France and Iberia Director en Shopfully.
Durante la jornada también participarán Maribel Torres, CEO de Comercio del Año en España; Bárbara González, directora de Qualimetrie España; Mónica Mendoza, speaker motivacional y experta en ventas; y Benoit Mahé, CEO de CapKelenn y referente internacional en Retail Coaching.
A continuación, Marcia Paola Rodríguez, CEO de Hola Marketing, y Alicia Cantalejo, Entrepreneurship Project Manager en Tecnocampus, presentarán los premios a la Mejor Retail Startup 2026, reconociendo el papel de la innovación como motor del crecimiento en el comercio actual.
Además de anunciar a los finalistas de las categorías Mejor Comercio del Año, Mejor Franquicia del Año, Mejor Comercio Online del Año, Mejor Experiencia de Cliente, Mejor Atención al Cliente y Mejor Retail Startup, el evento incluirá ponencias inspiradoras sobre cómo conquistar al cliente, potenciar equipos comerciales y mejorar la experiencia de compra.
La jornada se cerrará con la clausura a cargo de Maribel Torres, seguida de un networking lunch con las marcas finalistas y profesionales del sector.
Premios referentes para las marcas y los consumidores
Los Premios al Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año se han consolidado como un referente nacional del sector retail, distinguiendo cada año a las marcas que destacan por su servicio, atención, confianza y experiencia de cliente.
“Estos galardones reflejan la voz del consumidor y ofrecen a las marcas una radiografía real de su posición en el mercado”, afirma Maribel Torres, CEO de Comercio del Año en España.
Según Bárbara González, de Qualimetrie, “los datos provienen de la mayor encuesta de consumidores en España, lo que convierte a estos premios en una herramienta estratégica para mejorar la relación entre marca y cliente”.
Patrocinadores y colaboradores
Patrocinadores: InPost, Gift Campaign y Shopfully
Media Partners: Hi Retail e InfoRetail
Partner: Qualimetrie
Colaboradores: Asociación de Marketing de España, Hola Marketing – agencia de marketing & tech, Club de Marketing de Barcelona, AECOC, Cámara de Comercio Francesa, CapKelenn y Tecnocampus.
Finalistas por categoría
Mejor Comercio del Año 2026
- Cosmética Natural: La Botica de los Perfumes / Yves Rocher
- Perfumería y Cosmética: Clarel / Primor
- Óptica: Alain Afflelou / General Óptica
- Hipermercados: Alcampo / Eroski
- Productos Eco y Bio: Lidl / Veritas
- Productos Frescos: Aldi / Eroski
- Supermercados: Aldi / Mercadona
- Supermercados de Proximidad: Carrefour Express – Carrefour Market / Eroski
City – Caprabo
- Tiendas Gourmet y Delicatessen: Enrique Tomás / Sabor a España
- Supermercados Discount: Aldi / PrimaPrix
- Bricolaje: Brico Dépôt / Leroy Merlin
- Cocinas: Éggo / Schmidt
- Jardinería: Jardiland / Leroy Merlin
- Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa / TEDi
- Muebles, Decoración y Textil Hogar: Ikea / Maisons du Monde
- Joyería: Pandora / Uno de 50
- Moda Mujer: Mango / Primark
- Moda General: Kiabi / Primark
- Zapaterías: Deichmann / Skechers
- Cafeterías y Heladerías: Häagen-Dazs / Starbucks
- Hamburgueserías: Goiko / TGB – The Good Burger
- Panaderías - Degustación: Bertiz / Granier
- Restaurantes de Comida Casual: Grosso Napoletano / Tagliatella
- Restaurantes de Comida Internacional: Taco Bell / UDON
- Restaurantes de Servicio Rápido: Burger King / McDonald’s
- Tapas y Cervecerías: 100 Montaditos / Lizarrán
- Electrónica, Informática, Tecnología y Electrodomésticos: Fnac / Media Markt
- Libros y Música: Casa del Libro / Fnac
- Tiendas de Deportes: Decathlon / Sprinter
- Multiproducto: Miniso / TEDi
Mejor Comercio Online del Año 2026
- Cosmética Natural: Freshly Cosmetics / Yves Rocher
- Farmacia y Parafarmacia: Atida | Mifarma / FarmaciasDirect
- Perfumería y Cosmética: Druni / Primor
- Supermercados e Hipermercados: Eroski – Caprabo / Gadis
- Bricolaje: Brico Dépôt / Leroy Merlin
- Electrodomésticos: Media Markt / Worten
- Flores y Plantas a Domicilio: Interflora / Original Flor
- Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa / Muy Mucho
- Muebles, Decoración y Textil Hogar: Ikea / Maisons du Monde
- Joyería: Tous / Uno de 50
- Moda General: H&M / Mango
- Moda Infantil: Kiabi / Mayoral
- Moda Íntima y Baño: Intimissimi / Women’secret
- Zapatería: Skechers / Ulanka
- Pizzas a Domicilio: Domino’s / Telepizza
- Electrónica, Informática y Tecnología: Media Markt / PC Componentes
- Juguetes y Videojuegos: Game / Juguettos
- Papelería y Material de Oficina: 123tinta.es / Carlin
- Tiendas de Deportes: Decathlon / Sprinter
- Alimentos y Productos para Mascotas: Kiwoko / Tiendanimal
- Marketplace Venta Propia y Venta de Vendedores: Carrefour / El Corte Inglés
- Puericultura y Artículos para el Bebé: BebéCenter / Prenatal
- Tiendas y Plataformas de Segunda Mano: Vinted / Wallapop
