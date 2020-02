Publicado 12/02/2020 10:04:15 CET

La plataforma tecnológica especializada en frutas y hortalizas, Consentio, logra una nueva ronda de financiación de 1,1 millones de euros

· Cuenta con 2.500 empresas registradas y su ritmo de crecimiento es del 14% mensual

· Benoit Vandevivere CEO de Consentio: “La nueva ronda servirá para reforzar nuestro equipo tecnológico, afianzar nuestro crecimiento en España y Francia y expandirnos a los Países Bajos”

· Suma un total de 2 millones de euros desde su inicio en 2017

Madrid, 12 de febrero de 2020.- Consentio , la plataforma tecnológica española de comunicación B2B especializada en el sector agroalimentario, ha cerrado una nueva ronda de financiación por valor de 1,1 millones de euros, que complementa a la inicial que por valor de 850.000 euros logró hace dos años para preparar su lanzamiento con, un fondo alemán con sede en Berlín.

Esta nueva captación de fondos servirá para afianzar su presencia en España y Francia, donde cuenta con 2.500 empresas del sector agrícola registradas, expandirse hacia los Países Bajos, y acelerar su ritmo de crecimiento mensual que ya es del 14%. Permitirá esta inyección económica reforzar a Consentio el equipo tecnológico para aumentar todavía más la productividad de sus clientes apostando por eliminar cualquiera captura manual de datos y reducir los clics innecesarios.

Vincent Rosso -quien fuera cofundador de la exitosa aplicación BlaBlaCar España y actualmente cofundador y consejero delegado de Consentio, junto a su socio Benoit Vandevivere señala que “la nueva ronda inversora, más que por la aportación económica en sí, suma un conjunto de socios financieros de primera fila para abrirnos desde España a más mercados y acceder a talento con perfiles internacionales”.

Entre los nuevos inversores que han confiado en los emprendedores de Consentio se encuentra Manuel Marín, un ex directivo de Apple y Telefónica, inversor del sector tecnológico con un portfolio de más de 15 startups, consejero tecnológico en el fondo Yellow River Capital de ronda C y pre IPO para Morgan Stanley en Asia.

Otro de los grupos inversores es Lanai Capital Partners, un grupo de business angels liderado por Jeroen Mercier, CEO de Airbnb en Europa, quien resalta que “hemos decidido apostar por un equipo increíble para abordar un tema importante como es el de mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de productos agroalimentarios para que sigamos alimentando a las personas con productos frescos de calidad y sostenibles”.

Consentio logra también financiación de dos fondos de Silicon Valley (EEUU). Uno de ellos es Plug and Play, uno de los fondos más activos de California que trabaja en su plataforma global de innovación con más de 300 corporaciones a nivel mundial. El otro es Gate93, un fondo de inversión de los ejecutivos españoles que trabajan en las empresas más emblemáticas de Silicon Valley tales como Netflix, Google, Facebook, Instacart, Flexport, etc.

Se cuenta así mismo con la participación de la family office valenciana, Grupo Zriser. Su director Rafael Aguado indica que “hemos invertido en Consentio por el enorme potencial que vimos en la plataforma que han desarrollado y que puede transformar los procesos comerciales en el sector hortofrutícola, así como por la gran calidad humana y profesional de sus fundadores y del resto del equipo”.

En la anterior ronda participaron el fondo de capital riesgo de Berlín, Paua Venture, y otros Business Angel de España como Julio Arias, Pere Vallés, ex CEO de Scytl. Georg Stockinger, socio de Paua Venture, afirma que “Consentio está liderado por un exitoso equipo de emprendedores que trabaja para lograr la disrupción de un sector agroalimentario con muchos agentes pero que opera todavía en gran medida con una tecnología de la década de los 90”.

¿Qué es Consentio?

Es una solución digital única para el comercio B2B con el objetivo de agilizar y optimizar de forma cómoda y sencilla la interacción entre los operadores del sector hortofrutícola y del sector agroalimentario: productores, comercios, cooperativas, mayoristas, supermercados e incluso con los del canal minorista. Gracias a Consentio se puede crear de forma intuitiva una lista de productos propios, compartirla con los clientes y gestionar los pedidos desde el móvil u ordenador.

Con Consentio se puede ganar entre un 25% y un 35% más de eficiencia en el momento de vender reduciendo las tareas administrativas a la mitad. La aplicación cuenta ya con más de 25.000 referencias de productos y cerca de 2.500 empresas del sector están registradas, entre más de 45 países, de las que casi la mitad provienen de España.

Combina la velocidad y la interconectividad de internet con los sistemas de información existentes, lo que permite a las empresas ampliar sus opciones de mercado, siendo más ágiles y rápidas en el momento de cerrar acuerdos.

Sobre Plug and Play

Desde 2006, Plug and Play ha creado la principal plataforma de innovación a nivel mundial. Para ello, ha puesto en contacto a start-ups, inversores y a las grandes corporaciones que están cambiando el mundo. Plug and Play tiene sede principal en Silicon Valley y presencia en 28 localizaciones, que incluyen Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Holanda, Singapur, Brasil o Indonesia. Son expertos en fomentar la innovación corporativa, así como en inversión en startups. Entre sus principales inversiones, se encuentran Dropbox, PayPal y Rappi, entre otras. La compañía es, además, el venture capital más activo a nivel mundial, con más de 220 inversiones anuales.

Sobre Gate93

Fondo estratégico basado en EEUU y enfocado en empresas early stage que facilita el acceso a sus límited partners, todos ellos ejecutivos de primera clase en empresas como Netflix, Google, Flexport o Instacart y que ayuda a la expansión y captación de capital de sus participadas en Estados Unidos.

Sobre Lanai Capital Partners

Grupo de business angels de Barcelona que invierte en fases tempranas. La mayoría de sus 50 partners son emprendedores que conocen bien las necesidades de las startups y por ello se centran en aportarles valor.

Sobre Paua Ventures

Inversor paneuropeo de capital de riesgo con sede en Berlín que se centra en las inversiones iniciales del software B2B. Entre sus participadas destaca Stripe.

Sobre Grupo Zriser

Es el brazo inversor de Ana y Pablo Serratosa Luján. Fundado en 2007, la family office tiene una clara estrategia de diversificación que se traduce en tres tipos de activos. La división industrial controla siete compañías en diversos sectores, junto con participaciones minoritarias en más de diez startups. Por otro lado, la división inmobiliaria del Grupo es hoy la tercera inmobiliaria patrimonialista de Valencia por metros de oficinas. Finalmente, la división de mercado de capitales gestiona la liquidez del Grupo, participando también de forma mayoritaria en la gestora NAO Sustainable Asset Management

Sobre Consentio

Empresa española fundada en 2017, cuenta con un equipo humano de 14 personas y una oficina en Mercabarna (Barcelona) y Madrid. Tiene 2.500 empresas registradas del sector hortofrutícola en las principales zonas de producción y mercados de España, Francia e Holanda.

