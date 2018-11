El Consorcio Escocés de Medicamentos aprueba Fycompa® (perampanel) (y 2)

Actualizado 10/12/2012 16:06:48 CET



- Zonegran(R) (zonisamida) como monoterapia y tratamiento coadyuvante en

pacientes adultos con crisis de inicio parcial con generalización secundaria o sin

ella. (Zonegran está bajo licencia de Dainippon Sumitomo Pharma)

- Zebinix(R) (acetato de eslicarbazepina) como tratamiento adyuvante en

pacientes adultos con crisis de inicio parcial, con o sin generalización secundaria.

En España, el representante local del laboratorio titular de la autorización de

comercialización de Zebinix(R) en la Unión Europea es Bial Industrial Farmacéutica,

S.A.

- Inovelon(R) (rufinamida) para el tratamiento adyuvante en pacientes de 4 y

más años de crisis asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut.

- Fycompa(R) (perampanel) como tratamiento coadyuvante para las crisis de inicio

parcial, con crisis secundarias generalizadas o sin ellas, en pacientes epilépticos

mayores de 12.



Acerca de Eisai

Eisai ha ampliado recientemente sus instalaciones comerciales, de investigación y producción en Hatfield, Reino Unido, que ahora respaldan el crecimiento del negocio de la empresa en EMEA.

Eisai concentra sus actividades de I+D en tres áreas fundamentales:

[TAB]

- Área de Neurociencias: epilepsia, depresión, etc.

- Área de Oncología: tratamientos contra el cáncer; regresión tumoral,

supresión tumoral, anticuerpos

- Reacción vascular/inmunológica e incluye: trombocitopenia, artritis

reumatoide, psoriasis, enfermedad inflamatoria del intestino

[FTAB]

Con filiales en los Estados Unidos, Asia, Europa y Japón, Eisai tiene más de 11.000 empleados en todo el mundo. En Europa, Eisai tiene filiales comerciales en más de 20 países que incluyen el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, Suecia, Irlanda, Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal, Islandia, República Checa, Eslovaquia, Países Bajos y Bélgica.

Si desea más información visite nuestro sitio web http://www.eisai.com

Date of preparation: December 2012 Job Code: Perampanel-UK2116

