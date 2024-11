Consultia Business Travel lidera las tendencias MICE para Navidad 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre de 2024.- La industria de los eventos y viajes de negocios sigue evolucionando rápidamente, y con las festividades navideñas a la vuelta de la esquina, las empresas buscan nuevas formas de aprovechar el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) para ofrecer experiencias únicas y memorables a sus empleados y clientes. Este año, tres grandes tendencias dominan el panorama: sostenibilidad, personalización y tecnología inmersiva.



Según un informe reciente de Allied Market Research, el mercado global de eventos MICE está proyectado a alcanzar los 1,8 billones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual del 13,3%. En este contexto, la sostenibilidad sigue siendo una prioridad para las empresas. En 2024, se observa un interés creciente por organizar eventos más ecológicos. Desde la selección de destinos que promueven prácticas sostenibles hasta la utilización de materiales reciclados y locales en la organización de conferencias, la responsabilidad medioambiental se ha convertido en un imperativo. Las empresas no solo buscan cumplir con regulaciones, sino también demostrar su compromiso con un futuro más verde, una tendencia que cobra aún más relevancia durante las celebraciones navideñas.



De hecho, según Renato Peña, director de MICE de Consultia Business Travel, la compañía especializada en la gestión integral y asesoramiento de viajes de negocios y MICE; "en estas fechas del año, donde el consumismo está a la orden del día, cada vez es más frecuente que las empresas soliciten eventos respetuosos con el medio ambiente, ya sea utilizando productos de residuo cero o sostenibles, y que a la vez sirvan para unir a los empleados y para difundir la filosofía de la empresa".



Este enfoque flexible y personalizado permite a las empresas maximizar su inversión, ofreciendo eventos que no solo cumplen con los objetivos de negocio, sino que también generan un impacto positivo en sus participantes y en el entorno.



Personalización y tecnología

Otra tendencia destacada es la personalización de las experiencias. Las empresas están optando por diseñar actividades y viajes de incentivo que ofrezcan una conexión emocional más profunda. Desde cenas temáticas hasta experiencias inmersivas que integren las tradiciones navideñas de diferentes culturas, la personalización se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la satisfacción y la diversión de los asistentes.



Por su parte, la tecnología desempeña un papel crucial en esta evolución. La incorporación de tecnología inmersiva, como la realidad virtual y la realidad aumentada, está transformando la forma en que se celebran los eventos corporativos. Estas herramientas permiten a los asistentes participar en actividades interactivas, que van desde tours virtuales por destinos de interés hasta simulaciones realistas de reuniones. Durante las festividades de 2024, muchas empresas están explorando cómo integrar estas tecnologías para ofrecer experiencias más atractivas y dinámicas, que van más allá de los eventos tradicionales.



En el transcurso de este año, Consultia Business Travel ha gestionado más de 200 eventos empresariales, lo que ha supuesto un éxito rotundo para la compañía, ya que se han superado con creces las previsiones de la corporación.



Sobre Consultia Business Travel

Consultia Business Travel es una compañía española especialista en la gestión integral de los viajes de negocios (Travel Management Company). Gracias a Destinux, su solución global diferenciada basada en un software en la nube con un servicio de asesoramiento personalizado (Personal Travel Assistant), ofrece una solución integral para la gestión de los viajes de empresa. Además, de gestionar las necesidades de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) que la empresa necesite.



La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta actualmente con sedes en España y Portugal y presencia en 14 países. Consultia ha integrado en su potente sistema de gestión cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo y traslados privados en más de 160 países, trenes, barcos y taxis y VTC en más de 90 estados, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del viaje de empresa.







