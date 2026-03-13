Los consumidores ya han hablado; estas son las marcas con el Mejor Servicio del Año 2026 - Comercio del Año

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 13 de marzo

El Hotel The One Barcelona ha acogido la ceremonia oficial de entrega de los premios Mejor Servicio del Año 2026, un reconocimiento que distingue a los Comercios y Comercios Online de Servicios. que destacan por ofrecer la mejor experiencia al cliente según la valoración directa de los consumidores.

A diferencia de otros galardones del sector, estos premios se caracterizan por un elemento diferencial: no existe jurado. Son los propios usuarios quienes, a través de sus votaciones, determinan qué empresas ofrecen el mejor servicio en cada categoría.

En esta edición destacamos que se han contabilizado 11.100 votos, con un aumento del 36% participantes.

Este modelo convierte a los consumidores en los verdaderos protagonistas del reconocimiento, premiando a aquellas marcas que han sabido responder a las nuevas expectativas del cliente actual en aspectos clave como la atención, la confianza, la calidad del servicio o la experiencia global.

Durante la ceremonia se reunieron representantes de empresas líderes de distintos sectores, consolidando estos premios como uno de los encuentros de referencia en experiencia de cliente y excelencia en servicios en España.

Los galardones abarcan tanto servicios presenciales como digitales, reflejando cómo el servicio al cliente se ha convertido en un factor decisivo en todos los ámbitos: desde el sector inmobiliario o sanitario hasta la banca digital, la movilidad o los servicios para el hogar.

El sello Mejor Servicio del Año se consolida así como un distintivo de confianza para los consumidores y una ventaja competitiva para las marcas que lo obtienen, al poner en valor el reconocimiento directo de sus propios clientes.

GANADORES · MEJOR SERVICIO DEL AÑO 2026

Sector físico

Agencias Inmobiliarias — CENTURY 21

Agencias de Viajes — VIAJES EL CORTE INGLÉS

Centros de Depilación — SINVELLO!

Clínicas de Medicina Estética — DORSIA

Clínicas de Psicología y Coaching — CLINICAS ORIGEN

Clínicas Dentales — VITALDENT

Estaciones de Servicio — REPSOL

Gimnasios Fitness — VIVAGYM

Lavado de Coches — ALVATO CAR WASH

Lavandería Autoservicio — LA WASH

Reparación y Mantenimiento del Automóvil — CONFORTAUTO

Servicios Asistenciales a Domicilio — INTERDOMICILIO

Servicios de Limpieza del Hogar — INTERDOMICILIO

Tintorerías y Lavanderías Exprés — 5 ÀSEC

Sector online

App Comida y Compra a Domicilio — GLOVO

App Reserva de Hoteles y Viajes — BOOKING

Banca Online — BBVA

Compraventa de Coches Online — FLEXICAR

Mensajería y Paquetería — INPOST

GANADORES · MEJOR FRANQUICIA DEL AÑO 2026

CENTURY 21

SINVELLO!

ELEFANTE AZUL

LA WASH

INTERDOMICILIO

5 ÀSEC

Un reconocimiento basado en la voz del consumidor

El reconocimiento Mejor Servicio del Año continúa consolidándose como una referencia en el ámbito de la experiencia de cliente, al destacar a las marcas que realmente marcan la diferencia en la relación con sus usuarios.

En un entorno cada vez más competitivo, donde los consumidores valoran tanto el producto como la calidad del servicio recibido, este premio se convierte en una señal clara de confianza y excelencia.

Las marcas premiadas obtienen así un distintivo que refuerza su posicionamiento y pone en valor el trabajo de los equipos que están detrás de cada experiencia de cliente.

Contacto prensa

Comercio del Año

hola@mejorcomercio.es

www.mejorcomercio.es

Contacto

Emisor: Comercio del Año

Contacto: Comercio del Año

Número de contacto: 6791079767