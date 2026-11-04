La Convención del BIR en Málaga aborda las barreras comerciales, el mercado del acero y el talento

Susie Burrage OBE, Presidenta del BIR - BIR

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 4 de noviembre de 2026.

Una participación récord en la convención de octubre, datos actualizados sobre el reciclaje mundial de acero y el lanzamiento de Future Recyclists, entre los principales hitos de la Convención Mundial del Reciclaje del BIR en Málaga.

Más de 1.500 participantes inscritos, en representación de más de 660 empresas procedentes de 58 países, se dieron cita en Málaga con motivo de la Convención Mundial del Reciclaje y Exposición del Bureau of International Recycling (BIR). Durante el encuentro, el sector abordó las presiones del mercado, las decisiones políticas y los desafíos laborales que están condicionando su futuro.

Las restricciones propuestas por la Unión Europea a las exportaciones de metales reciclados se situaron entre las principales preocupaciones, junto con otros retos que afectan a las cadenas de suministro internacionales de reciclaje. En los debates mantenidos en las distintas divisiones de materias primas y comités del BIR se examinaron las diferentes tendencias del reciclaje de acero en los principales mercados, las oportunidades para expandir la capacidad de reciclaje en regiones emergentes y el impacto de la incertidumbre regulatoria en las empresas del sector.

La Convención también acogió el nombramiento de un nuevo presidente de la División de Plásticos del BIR y el lanzamiento de Future Recyclists, una iniciativa internacional orientada a atraer a las nuevas generaciones de profesionales al sector.

Entre los principales anuncios y conclusiones del encuentro de Málaga destacan:

Las restricciones de la UE a las exportaciones de metales ponen en riesgo el comercio. El Consejo Internacional de Comercio del BIR advirtió de que las restricciones propuestas por la UE a las exportaciones de metales reciclados a determinados países no pertenecientes a la OCDE podrían socavar el libre comercio sin resolver los problemas que afronta la industria europea. India fue señalada como un caso de especial preocupación.

El Consejo Internacional de Comercio del BIR advirtió de que las restricciones propuestas por la UE a las exportaciones de metales reciclados a determinados países no pertenecientes a la OCDE podrían socavar el libre comercio sin resolver los problemas que afronta la industria europea. India fue señalada como un caso de especial preocupación. Las barreras a las exportaciones amenazan las cadenas de suministro mundiales. El Consejo Internacional de Medio Ambiente del BIR constató que las restricciones a la exportación se han quintuplicado en los últimos 15 años, según los análisis de la OCDE, y expresó su preocupación por el acceso a las materias primas recicladas.

El Consejo Internacional de Medio Ambiente del BIR constató que las restricciones a la exportación se han quintuplicado en los últimos 15 años, según los análisis de la OCDE, y expresó su preocupación por el acceso a las materias primas recicladas. Las trabas comerciales amenazan el reciclaje del cobre. La División de Metales No Férreos del BIR examinó cómo las restricciones a las exportaciones de metales reciclados pueden desestabilizar las cadenas de suministro, limitar el acceso a las materias primas recicladas y desincentivar la recogida y el tratamiento de metales.

La División de Metales No Férreos del BIR examinó cómo las restricciones a las exportaciones de metales reciclados pueden desestabilizar las cadenas de suministro, limitar el acceso a las materias primas recicladas y desincentivar la recogida y el tratamiento de metales. La falta de armonización normativa dificulta el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El Comité de Electrónica del BIR analizó cómo las diferentes clasificaciones nacionales de materiales, como la masa negra procedente de baterías, generan incertidumbre para los recicladores y dificultan el comercio. También reclamó la necesidad de establecer normas más claras en el marco del Convenio de Basilea sobre los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil y los materiales recuperados.

El Comité de Electrónica del BIR analizó cómo las diferentes clasificaciones nacionales de materiales, como la masa negra procedente de baterías, generan incertidumbre para los recicladores y dificultan el comercio. También reclamó la necesidad de establecer normas más claras en el marco del Convenio de Basilea sobre los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil y los materiales recuperados. La División de Papel pide aplazar la implantación de DIWASS. El BIR instó a la UE a posponer al menos seis meses la puesta en marcha de su Sistema Digital de Traslados de Residuos (DIWASS), advirtiendo de que el bajo nivel de registro de los compradores de papel de fuera de Europa podría poner en riesgo entre 6 y 8 millones de toneladas anuales de exportaciones europeas de papel recuperado.

El BIR instó a la UE a posponer al menos seis meses la puesta en marcha de su Sistema Digital de Traslados de Residuos (DIWASS), advirtiendo de que el bajo nivel de registro de los compradores de papel de fuera de Europa podría poner en riesgo entre 6 y 8 millones de toneladas anuales de exportaciones europeas de papel recuperado. Los recicladores de plástico afrontan presiones del mercado y regulatorias. La División de Plásticos y el Comité de Neumáticos y Caucho del BIR alertaron sobre la debilidad de la demanda, los elevados costes y la incertidumbre en torno a las normas sobre contenido reciclado, las restricciones a las exportaciones y los posibles cambios en el Convenio de Basilea.

La División de Plásticos y el Comité de Neumáticos y Caucho del BIR alertaron sobre la debilidad de la demanda, los elevados costes y la incertidumbre en torno a las normas sobre contenido reciclado, las restricciones a las exportaciones y los posibles cambios en el Convenio de Basilea. Divergencias en las tendencias del reciclaje de acero en los distintos mercados. La actualización del informe del BIR World Steel Recycling in Figures mostró que el consumo de acero reciclado en los principales mercados analizados cayó un 0,7% interanual en el primer semestre de 2026, situándose en 234,1 millones de toneladas, cifra que encubre marcadas diferencias regionales.

La actualización del informe del BIR World Steel Recycling in Figures mostró El acero inoxidable sigue siendo un sector en crecimiento. El Comité de Acero Inoxidable y Aleaciones Especiales del BIR analizó las perspectivas de un mercado que se enfrenta a un exceso de capacidad, incertidumbre geopolítica y políticas comerciales restrictivas. Se prevé que la producción mundial supere los 70 millones de toneladas en 2027.

El Comité de Acero Inoxidable y Aleaciones Especiales del BIR analizó las perspectivas de un mercado que se enfrenta a un exceso de capacidad, incertidumbre geopolítica y políticas comerciales restrictivas. Se prevé que la producción mundial supere los 70 millones de toneladas en 2027. Análisis del potencial de reciclaje de acero en África. La producción de acero africana alcanzó los 19 millones de toneladas durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento interanual de casi el 10 % y pone de manifiesto las oportunidades existentes en la región. No obstante, las carencias de infraestructuras, las dificultades de financiación y los costes logísticos siguen obstaculizando la recogida y el tratamiento de metales reciclados.

La producción de acero africana alcanzó los 19 millones de toneladas durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento interanual de casi el 10 % y pone de manifiesto las oportunidades existentes en la región. No obstante, las carencias de infraestructuras, las dificultades de financiación y los costes logísticos siguen obstaculizando la recogida y el tratamiento de metales reciclados. Max Craipeau, nuevo presidente de la División de Plásticos del BIR. El directivo de Greencore Resources Limited aporta dos décadas de experiencia en el sector del reciclaje al asumir este nuevo cargo en un momento en el que el sector de los plásticos afronta importantes desafíos comerciales y regulatorios.

El directivo de Greencore Resources Limited aporta dos décadas de experiencia en el sector del reciclaje al asumir este nuevo cargo en un momento en el que el sector de los plásticos afronta importantes desafíos comerciales y regulatorios. Lanzamiento de Future Recyclists. El BIR presentó su nueva plataforma online, diseñada para ayudar a titulados y jóvenes profesionales a descubrir oportunidades laborales en la industria del reciclaje. El lanzamiento tuvo lugar tras la conferencia inaugural de Simon Schnetzer, experto en juventud, centrada en comprender las motivaciones de la Generación Z y sus expectativas en el entorno laboral.

Al hacer balance de la Convención, la presidenta del BIR, Susie Burrage OBE, declaró:

«Ha sido maravilloso ver a tantas personas reunidas en Málaga y dar la bienvenida a una cifra récord de participantes procedentes de todo el mundo. Se respiró un gran entusiasmo durante toda la Convención, y Málaga ofreció un marco excepcional para reencontrarse con conocidos, entablar nuevos contactos e intercambiar ideas. Resulta sumamente valioso reunir de esta manera a nuestro sector, y me marcho con una impresión muy positiva por la energía y el compromiso demostrados por nuestros miembros».

Por su parte, el director general del BIR, Arnaud Brunet, añadió:

«Uno de los momentos más destacados para mí en esta exitosa Convención fue presenciar la magnífica acogida del lanzamiento de Future Recyclists. Hemos dedicado mucho tiempo a pensar cómo podemos ayudar a los jóvenes a descubrir las posibilidades que ofrece desarrollar una carrera profesional en el sector del reciclaje, por lo que ha sido realmente alentador comprobar la excelente recepción de esta iniciativa en Málaga. Atraer nuevo talento no consiste únicamente en cubrir vacantes. Se trata de garantizar que el sector cuente con las competencias y las nuevas perspectivas que necesita para adaptarse, innovar y crecer».

La Convención reafirmó la importancia de la cooperación internacional para impulsar los mercados del reciclaje, mejorar el acceso a las materias primas recicladas y formar a los profesionales necesarios para sustentar el futuro del sector. El BIR continuará representando a sus miembros en torno a estas prioridades y promoviendo la contribución del reciclaje a la seguridad de los recursos y a la economía circular.