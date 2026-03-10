El Convenio sectorial de limpieza de Cataluña establece un incremento del 3,25 % para 2026, destaca ASCEN

Logo ASCEN - ASCEN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de marzo de 2026.- La mesa de negociación del Convenio colectivo autonómico de limpieza de edificios y locales de Cataluña, en el que ha participado ASCEN, ha ratificado un acuerdo parcial con efectos para el año 2026 que fija las bases económicas y estructurales del sector dentro de un marco de vigencia previsto hasta 2030. El texto introduce cambios de gran relevancia en la estructura retributiva, reforzando la seguridad jurídica del sector en un contexto normativo especialmente sensible

Incremento salarial para 2026

El acuerdo establece un incremento salarial del 3,25 % sobre los salarios vigentes a 31 de diciembre de 2025, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Este aumento se aplica en el marco del nuevo Convenio sectorial y consolida la actualización retributiva del sector para el próximo ejercicio.



Reordenación de la estructura salarial: eje central del acuerdo

Uno de los puntos clave del acuerdo es la profunda reordenación de la estructura salarial. El tradicional plus de convenio desaparece y es sustituido por el nuevo Complemento a Salario Base, un concepto con naturaleza salarial plena, cotizable y computable a efectos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).



Esta configuración permite blindar jurídicamente la estructura salarial del sector ante posibles cambios normativos, especialmente ante los anuncios del Ministerio de Trabajo sobre nuevas subidas del SMI y la limitación de la absorción y compensación de determinados complementos salariales impulsada por la ministra Yolanda Díaz.



Gracias a este nuevo diseño:



• Se evitan desajustes automáticos derivados de futuras subidas del SMI.



• Se previenen duplicidades retributivas.



• Se reducen riesgos de inaplicabilidad de complementos.



El nuevo Complemento a Salario Base se aplicará en las provincias de Barcelona, Girona y Lleida, será percibido por todas las personas trabajadoras con independencia de su fecha de alta y se integrará progresivamente al salario base durante la vigencia del convenio.



Regulación específica para trabajo en domingos y festivos

El acuerdo también incorpora una regulación específica para el personal contratado exclusivamente para prestar servicios en domingos y festivos.



Se crea un régimen propio de retribución compensatoria por día efectivo trabajado, incompatible con el plus festivo ordinario. Esta medida ordena una realidad ya existente en numerosos servicios y no afecta al personal con contratos ordinarios ni a quienes trabajan bajo regímenes mixtos.



Un acuerdo clave en un momento crítico

La ratificación de este acuerdo se produce en un contexto marcado por los anuncios del Ministerio de Trabajo relativos al incremento del SMI y posibles modificaciones en la regulación de los complementos salariales. De no haberse abordado esta cuestión, el sector habría afrontado un escenario de incertidumbre relevante.



El acuerdo parcial ha sido suscrito por la patronal ASCEN, la patronal ASPEL y el sindicato UGT. CCOO también ha formado parte de la mesa negociadora, pero no ha suscrito este acuerdo inicial.



"La negociación del conjunto del convenio colectivo continúa abierta, pero el acuerdo ratificado establece una base sólida y ordenada sobre la cual continuar trabajando", explica Josep Tres, miembro del equipo negociador.



El equipo negociador de ASCEN en la mesa de negociación ha estado integrado por:



• Josep Tres



• Víctor Recoder



• Natividad Pintado



• Kian Mehdipanah



• Encarna Rubio



• Carlos Clapés



• Ramón Cosculluela



Sobre ASCEN

La Asociación Catalana de Empresas de Limpieza (ASCEN) fue fundada en 1977. Su misión es representar, gestionar, defender y fomentar los intereses profesionales comunes en las empresas de limpieza. Actualmente desarrolla su actividad con diversas Comisiones de Trabajo, integradas por representantes de las 160 empresas asociadas.

