El Cook Music Fest 2026 agota sus 5.000 entradas de preventa en horas

Agota sus 5.000 entradas por segundo año consecutivo sin anunciar artistas

Madrid, 3 de octubre.- El Tenerife Cook Music Fest 2026 arranca con una expectación sin precedentes tras agotar, por segundo año consecutivo, las 5.000 entradas de preventa disponibles con un 50% de descuento en todas las localidades. La próxima edición del festival se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo además con su 5º aniversario.



La campaña de preventa ofrecía ventajas exclusivas a los primeros compradores, como la caja de edición especial conmemorativa, merchandising oficial y el envío gratuito de la pulsera para las modalidades Exclusive y VIP, además de la posibilidad de recuperar el 100% del importe si el cartel definitivo no cumplía con las expectativas.



La última edición, celebrada en 2025, reunió a más de 60.000 asistentes y convirtió a Santa Cruz de Tenerife en la capital de la música latina en Europa, con actuaciones de estrellas internacionales como Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Sebastián Yatra, Beele, La India u Olga Tañón, entre otros. La atmósfera única vivida frente al Atlántico marcó un hito tanto para la ciudad como para el festival, consolidando al evento como uno de los grandes referentes musicales del continente.



Para 2026, la organización trabaja en una edición que superará lo vivido el año anterior, con nuevas atracciones, actividades inéditas y un cartel de primer nivel internacional. También se implementarán mejoras logísticas destinadas a la comodidad del público, como más puestos gastronómicos, accesos diferenciados, prevalidación de entradas en días previos y un refuerzo del personal informativo.



Con más de 26.000 metros cuadrados de superficie, el Tenerife Cook Music Fest reafirma su posición como festival de referencia internacional, manteniendo un firme compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Una cita que no solo reúne a miles de personas, sino que proyecta al mundo la imagen de Tenerife como un destino único donde la música, la cultura y la sostenibilidad se encuentran en un mismo escenario.







