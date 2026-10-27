Coravin abre las puertas a los grandes vinos por copa con The Coravin Guide - Coravin

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2026.-

The Coravin Guide llega a España: la primera guía que reúne restaurantes, hoteles y wine bars donde el vino por copas es mucho más que una opción más de la carta.

Beber menos, beber mejor y, sobre todo, descubrir más.

Con esa filosofía, Coravin ha lanzado en España The Coravin Guide, una guía online diseñada para ayudar a los amantes del vino a encontrar algunos de los mejores lugares donde disfrutar del vino por copas.

La plataforma está pensada para ser realmente útil. Desde el móvil se puede consultar la Guía, buscar establecimientos en una ciudad o durante un viaje y encontrar dónde disfrutar de una copa especial: desde nuevos descubrimientos hasta vinos que normalmente solo serían accesibles pidiendo una botella completa.

La Guía está íntegramente online, se actualiza continuamente y puede consultarse desde cualquier lugar, convirtiéndose en una herramienta muy sencilla para decidir dónde tomar vino en una determinada ciudad en cada momento.

España se incorpora así a un proyecto internacional ya presente en mercados como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Francia, Italia, Alemania y Países Bajos.

Un aspecto importante es que The Coravin Guide no está limitada a establecimientos que utilicen sistemas Coravin. Lo que importa es la calidad y amplitud de su propuesta de vinos por copas.

Los establecimientos se clasifican en distintas categorías —Excellent, Outstanding y Exceptional— en función del número de vinos disponibles por copas, junto con las Greg’s Hidden Gems (Las joyas de Greg), una selección de espacios más pequeños pero especialmente singulares que merece la pena descubrir.

Para presentar personalmente el proyecto, Greg Lambrecht, fundador e inventor de Coravin, viajó expresamente a Madrid, donde estuvo acompañado por Jessica Julmy, directora general de TEMPOS Vega Sicilia; Coco Montes, del restaurante Pabú; y Alejandro Marcos, Wine Director de Puente Romano Marbella.

El encuentro permitió además mostrar hacia dónde está evolucionando el vino por copas.

En Pabú, Madrid, por ejemplo, se ofrecerán más de 70 vinos espumosos por copa gracias a Coravin Sparkling, convirtiéndolo en un destino especialmente interesante para los amantes de las burbujas.

Y hay más por llegar. Coravin y TEMPOS Vega Sicilia preparan una experiencia especial que permitirá disfrutar por copas algunos de los grandes vinos del grupo, incluyendo referencias tan excepcionales como Vega Sicilia Único. Puente Romano Marbella será uno de los espacios destacados de esta próxima experiencia.

Porque quizá el verdadero lujo ya no consista en abrir una gran botella, sino en tener la oportunidad de disfrutar de una copa de un vino extraordinario, sin necesidad de pedir la botella completa.

The Coravin Guide está disponible para consultar los establecimientos donde disfrutar de grandes vinos por copas: guide.coravin.com/es

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