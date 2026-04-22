Crear imágenes de producto con IA, la propuesta de Laurel.Tools para el sector habitat - Laurel Visuals

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril de 2026.-

La creación de contenido visual se ha convertido en un elemento central para las marcas que operan en entornos digitales, especialmente en sectores donde la imagen del producto resulta determinante. La necesidad de generar fotografías atractivas para redes sociales, catálogos o campañas ha impulsado la búsqueda de soluciones más ágiles y eficientes. En relación con esto, la fotografía de producto evoluciona con la incorporación de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial. Laurel.Tools, desarrollada por Juan Sala y Fran Catalán, se posiciona dentro de este cambio al facilitar la generación de imágenes profesionales mediante IA.

La IA aplicada a la fotografía de producto en el sector hábitat

El uso de inteligencia artificial permite transformar la manera en que se producen las imágenes de producto hábitat, cuya presentación visual es clave para la comercialización. Tradicionalmente, la creación de este tipo de contenido implicaba procesos largos, sesiones fotográficas y una dependencia elevada de equipos externos.

Con la aplicación de IA, estos procesos se simplifican. Laurel.Tools permite generar imágenes de producto en cuestión de minutos, reduciendo los tiempos de producción y facilitando la adaptación a distintos formatos y canales. Esta capacidad resulta especialmente útil para equipos de marketing que necesitan producir contenido de forma constante, manteniendo coherencia visual en campañas y catálogos.

Además, la herramienta ofrece opciones para crear diferentes escenarios, ajustar iluminación o modificar elementos visuales sin necesidad de repetir una sesión completa. Este enfoque permite experimentar con distintas propuestas visuales, optimizando el resultado final en función del objetivo comunicativo.

Herramientas de edición y generación de imágenes en tiempo reducido

Laurel.Tools integra diversas funcionalidades orientadas tanto a la creación como a la edición de imágenes. Estas herramientas permiten generar composiciones visuales desde cero o mejorar fotografías existentes, adaptándolas a distintos usos dentro de la estrategia de contenido.

El uso de IA facilita tareas como la eliminación de fondos, la integración del producto en nuevos entornos o la mejora de la calidad visual, todo ello sin depender de procesos externos. Esta autonomía en la gestión del contenido visual permite a los profesionales trabajar con mayor flexibilidad y ajustar los resultados en tiempo real.

En el caso de la fotografía de producto, esta capacidad resulta especialmente relevante para responder a las necesidades actuales del mercado, donde la rapidez y la adaptación son factores clave. La reducción de costes y tiempos de producción permite a las empresas optimizar sus recursos sin renunciar a la calidad visual.

Con un diseño centrado en los resultados y la facilidad de uso, para crear dentro de Laurel.Tools solamente es necesario subir una imagen del producto, seleccionar los estilos que más encajen y listo. En cuestión de minutos devuelve una sesión de fotos profesionales.

Laurel.Tools, desarrollada por Juan Sala y Fran Catalán, ofrece una solución orientada a la generación de fotografía de producto mediante IA, facilitando a empresas y profesionales la creación de contenido visual de forma más ágil y eficiente.

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