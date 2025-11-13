Crear una operadora de fibra y móvil sin invertir millones: el modelo que impulsa Likes Telecom - Javier López

Madrid, 13 de noviembre de 2025.- La industria de las telecomunicaciones evoluciona a gran velocidad, impulsada por la digitalización, la demanda de servicios personalizados y la búsqueda de ingresos sostenibles. En este contexto, cada vez más empresas exploran nuevas vías para ofrecer conectividad sin depender de operadores tradicionales.

Crear una marca propia de fibra y móvil no solo permite diferenciarse, sino también construir una propuesta comercial sólida con mayor margen y autonomía. Likes Telecom ha desarrollado una plataforma tecnológica que facilita este proceso mediante un modelo escalable, flexible y orientado al crecimiento empresarial. Esta solución permite acceder al sector "telco" sin necesidad de invertir en infraestructura ni asumir complejidades operativas.

Un modelo tecnológico para crear una marca propia de fibra y móvil

Likes Telecom ofrece un software en la nube de marca blanca que permite crear una marca propia de fibra y móvil sin necesidad de desplegar red propia ni asumir grandes inversiones. Esta solución, totalmente personalizable, facilita el lanzamiento de una operadora en menos de 30 días y la gestión integral de todos los procesos: preventa, logística, facturación y soporte técnico.

El sistema permite gestionar servicios de conectividad como fibra FTTH, telefonía móvil, televisión, conexión satelital y otros productos digitales. Además, incluye herramientas de control de márgenes, personalización de promociones y acceso en tiempo real a indicadores clave, lo que contribuye a una gestión eficiente y basada en datos.

Esta propuesta puede adaptarse tanto a nuevos proyectos como a quienes ya gestionan una tienda multimarca o disponen de una base de clientes consolidada. En este caso, incorporar servicios bajo una marca propia supone una oportunidad concreta para aumentar ingresos, reforzar el posicionamiento y mejorar la fidelización sin depender de operadores tradicionales.

Más servicios, más valor: claves para fidelizar y aumentar los ingresos

Además de los servicios principales de fibra y móvil, la plataforma de Likes Telecom ofrece un catálogo en continua expansión. Entre los productos complementarios se incluyen móviles financiados, eSIMs para viajes con cobertura en más de 190 países, routers de última generación y conexión satelital con cobertura global.

Estos servicios adicionales contribuyen a incrementar la facturación media por cliente (ARPU, por sus siglas en inglés), diversificar los ingresos y mejorar la experiencia del cliente final. Al mismo tiempo, la automatización de procesos logísticos y de facturación agiliza la gestión y optimiza los tiempos operativos.

Para las empresas que ya cuentan con una marca reconocida, añadir productos de telecomunicaciones representa una estrategia eficaz para ampliar la oferta y consolidar relaciones comerciales. La plataforma de Likes Telecom, que cuenta también con integración API, permite mantener la identidad de cada negocio e integrar fácilmente las soluciones en entornos propios.

Lanzar una operadora con identidad propia posibilita acceder a un mercado en expansión con herramientas diseñadas para crecer sin riesgo estructural. Likes Telecom ofrece una alternativa sólida, orientada a la rentabilidad y a la autonomía empresarial.

Gracias a su modelo de marca blanca, crear una marca propia de fibra y móvil se convierte en una oportunidad para transformar la conectividad en una fuente de crecimiento sostenible y diferenciador.

