'Crecer, pero con sentido'; Win Innovación inaugura nueva sede en Córdoba como reflejo de un crecimiento

Madrid, 11 de septiembre de 2025.-
La agencia digital cordobesa Win Innovación traslada su sede a un nuevo espacio en el centro de Córdoba. Este cambio responde al crecimiento sostenido que ha experimentado la compañía en los últimos años, apostando por la consolidación de su modelo sin recurrir a financiación externa.
“No se trata solo de una mudanza, sino de una evolución natural tras más de una década de trabajo continuo, enfocado en resultados y sin depender de inversión ajena” explica su CEO, Pedro Aranda. Esta independencia financiera ha permitido a Win Innovación tomar decisiones estratégicas con total autonomía, priorizando siempre la sostenibilidad y el interés de sus clientes. Al no depender de terceros, la agencia ha podido marcar su propio ritmo de crecimiento, reinvertir beneficios en talento y tecnología, y garantizar una evolución estable incluso en contextos económicos inciertos.
Fundada en 2011, Win Innovación se ha consolidado como una agencia integral que ofrece soluciones digitales para empresas y marcas de todos los sectores. Su oferta abarca desde diseño web y posicionamiento SEO/SEM, hasta gestión de redes sociales, campañas publicitarias y desarrollo de software a medida (CRM, ERP, e-commerce). Todo ello con un enfoque estratégico, personalizado y medible.
"Nuestro crecimiento ha sido sostenible porque hemos priorizado la rentabilidad real frente a la expansión acelerada", señala Aranda. “[...] crecer, pero con sentido: hemos invertido solo cuando era necesario, y siempre con recursos propios. Esta nueva sede es una muestra más de que se puede crecer con estabilidad y sin perder el control del proyecto”.
Este cambio es también un reconocimiento a la capacidad de Win Innovación como pequeña empresa para consolidarse en un sector altamente competitivo. “Somos una agencia independiente que ha sabido crecer paso a paso, sin atajos, apoyándonos en la capacitación de nuestro equipo, en la confianza de los clientes y en una visión de negocio clara”, afirma el CEO. La nueva etapa reafirma su compromiso con el trabajo bien hecho, la mejora continua y la solidez a largo plazo.
La nueva sede de Win Innovación se encuentra en Avenida del Conde de Vallellano, 17, local 3, 14005 Córdoba. Más información en wininnovacion.com
Contacto
Emisor: Win Innovación Consultores
Contacto: Win Innovación Consultores
Número de contacto: 744622706