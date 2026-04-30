Ni cremas coreanas ni lujo italiano: un producto masculino español arrasa en premios mundiales de cosmética

Cosmoprof Worldwide Bologna - Beardburys Essentials

(Información remitida por la empresa firmante)

Beardburys Essentials se impone en Cosmoprof 2026 —los 'Oscar' de la belleza— en una feria internacional de dimensiones gigantes donde compiten las mayores marcas del mundo

Madrid, 30 de abril de 2026.- "En el despiadado mundo de la belleza hay dos tiranos intocables: Corea, meca de la innovación, e Italia, imperio del lujo". En un escenario colosal, con una feria que ocupa decenas de campos de fútbol y miles de multinacionales quemando millones en publicidad, lo lógico era que España pasara desapercibida.



Pero el guion ha saltado por los aires

Del 26 al 29 de marzo, en Cosmoprof Bolonia, ocurrió lo impensable. "Mientras los gigantes se peleaban por las migajas, una marca de León, Beardburys Essentials, se proclamaba como la única española premiada en los Cosmoprof Awards 2026". Y lo más increíble: no ganó con un sérum de lujo, sino con un producto masculino que se impuso entre 773 candidaturas globales.



El "milagro" de León que ha dejado mudos a los coreanos

¿Cómo es posible que una pyme española se sitúe por delante de la tecnología asiática y al diseño italiano en su propia casa? La respuesta es Hangover Power. Este tratamiento antiojeras de efecto tensor inmediato no solo borra la fatiga de un plumazo con ácido hialurónico y lúpulo de "Kilómetro Cero"; ha demostrado que el hombre actual ya no se conforma con las sobras de la cosmética femenina. El ICEX España Exportación e Inversiones ya ha enviado su felicitación oficial, alucinando con el hecho de que, en un palmarés donde solo había italianos y coreanos, la única bandera que ha resistido ha sido la de León.



Marketing de guerrilla: una acción de impacto en los baños de Bolonia

Si el premio fue un golpe sobre la mesa, la estrategia de promoción fue una estrategia altamente llamativa. Mientras las grandes marcas gastaban fortunas en stands galácticos, Beardburys decidió atacar donde todo el mundo acaba yendo: los baños. Mediante una acción de marketing de guerrilla sin precedentes, llenaron los aseos de pegatinas con mensajes directos y códigos QR que imitaban a la perfección la estética oficial de la feria. ¿El resultado? Una tasa de escaneo masiva y un tráfico salvaje hacia su marca. La propia organización de Cosmoprof, lejos de enfadarse, ha terminado aclamando la genialidad de una marca que, con una inversión mínima, logró más ruido que los stands de un millón de euros. "Hemos demostrado que para reventar el mercado mundial no hace falta ser una multinacional, sino tener mejores ideas y un producto que de verdad funcione" , sentencian desde la dirección de la compañía leonesa (Grupo Carobels).



El hombre entra por la puerta grande en la Primera División

Este hito marca un antes y un después. Que el gran triunfo español sea un producto para hombres confirma que el grooming es el nuevo rey del sector. Beardburys, con presencia en más de 30 países y fabricación 100% española, ha demostrado que el lúpulo de León es más fuerte que cualquier laboratorio de Seúl.



Sobre Beardburys Essentials

Nacida en León, Beardburys Essentials rompe con la cosmética masculina tradicional. Inspirada en la barbería clásica, ofrece soluciones reales hechas en España, demostrando que la autenticidad es el verdadero lujo.

Contacto

Nombre contacto: Beardburys Essentials

Descripción contacto: Comunicación

Teléfono de contacto: 621084239